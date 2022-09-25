نجاح عملية استئصال مرارة بالمنظار بتقنية "TAP Block" بمستشفى الكرنك الدولى

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، عن نجاح إجراء عملية استئصال مرارة بالمنظار باستخدام تقنية (TAP Block) للتخدير وتسكين الألم لمريض يبلغ من العمر 42 عاماً.

وأضاف الدكتور خلف عمر، أنه نجح فريق التخدير وعلاج الألم بمستشفى الكرنك الدولي من تخدير مريض يعاني من التهاب حصوي مراري مزمن بتقنية TAP Block، وهي أحد أحدث تقنيات التخدير الموضعي الدقيق للغاية التي يتم حقنها في عضلات البطن موضع إجراء الجراحة لتخدير الأجزاء والأعضاء الداخلية، وهي من التقنيات الآمنة في التخدير والتي تساعد في تخدير الألم لمدة تزيد عن 24 ساعة.

وأكد مدير المستشفى، أنه تمكن فريق الجراحة العامة في المستشفى من استئصال الحويصلة المرارية بالمنظار من خلال عمل شق صغير في البطن دون الحاجة لعمل شق جراحي كبير، وقد ساعدت تقنية التخدير المُستخدمة في تسكين الألم لمدة تزيد عن 24 ساعة، مما قلل حاجة المريض لاستخدام المسكنات التقليدية، كما ساعد استخدام المنظار على تقليل مدة بقاء المريض بالمستشفى، وخضع المريض للمتابعة بالأقسام الداخلية حتى تحسن حالته وخروجه من المستشفى.

وشارك في إجراء العملية فريق التخدير وعلاج الألم، والذي ضم الدكتور محمود محمد أحمد استشاري التخدير بالمستشفى، والدكتور محمد إمام أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتور مينا مجدي أخصائي التخدير بالمستشفى، والدكتورة سحر عبدالحميد أخصائي التخدير بالمستشفى، ومن فريق الجراحة العامة الدكتور علاء زكي أخصائي الجراحة العامة، وبمشاركة متميزة من تمريض العمليات إبراهيم ميخائيل، حيث تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة 300 جنيه فقط سددها المنتفع.