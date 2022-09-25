مصرع شاب صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان ميت عاصم ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

لقى شاب مصرعه أثناء عبور شريط السكة الحديد بمزلقان قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية، وتم نقل الجثة إلى مستشفى بنها التعليمي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بالدفن بعدها.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز بنها، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بمصرع شاب، صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمنطقة مزلقان ميت عاصم دائرة المركز.



على الفور انتقل ضباط مباحث المركز لمكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص، تبين مصرع "أحمد ع ع"، 18 سنة، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمزلقان قرية ميت عاصم دائرة مركز شرطة بنها، وتم نقل الجثة إلى المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.









