مستشفى الكرنك الدولى في الأقصر يطلق مبادرة "دواء بدون أضرار".. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شهد مستشفى الكرنك الدولى التابع لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، إطلاق فعاليات مبادرة "دواء بدون أضرار"، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، بالتعاون بين إدارة الجودة وإدارة التسويق وتنمية الأعمال وفريق الصيدلة الإكلينيكية.



وتم تنفيذ فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار، والتي تهدف إلى توعية المرضى والعاملين بالمستشفى في العيادات الخارجية والأقسام الداخلية، بضرورة التعامل الصحيح مع الأدوية، وكيفية تقليل المخاطر التي قد يتعرض لها المرضى نتيجة الاستخدام الخاطئ للأدوية، إضافةً إلى التوعية بحقوق المريض، وفي ختام اليوم تم تكريم عدد من الأطباء والعاملين الأكثر حرصاً على الحفاظ على سلامة المريض بالأقسام المختلفة.



وقد شارك في تنظيم المبادرة الدكتور أبو الحسن إبراهيم مدير إدارة الجودة بالمستشفى، والدكتورة نعمة سويد مدير إدارة التسويق وتنمية الأعمال بالمستشفى، والدكتور محمد عبد الهادي عضو فريق الجودة بالمستشفى، وشارك في التوعية من فريق الصيدلة الإكلينيكية الدكتورة إيمان بولس صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة ميرا زكريا صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة جهاد محمد صيدلانية إكلينيكية، والدكتورة ميرفت عادل صيدلانية إكلينيكية، ومن فريق الجودة كل من (أمينة السعيد – عمرو موسي أحمد – فوزيه سيد عطية – صباح حسن – زينب محمد – آية محمد)، وتحت إشراف إدارة المستشفى وهم الدكتور خلف عُمر مدير إدارة المستشفى، والدكتور محمود عمر المدير الطبي.



وكانت قد نظمت إدارة الجودة بفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع مديري الإدارات ومسؤولى المنشآت الصحية حملة توعية بمختلف المنشآت الصحية التابعة لفرع الهيئة للتوعية بأهمية التناول الأمن للدواء ومخاطر الاستخدام الخاطئ له، وذلك حرصاً من الهيئة العامة للرعاية الصحية للحفاظ على أمن وسلامة المريض والتى تعتبر على رأس أولويات الهيئة، وتزامنًا مع "اليوم العالمي لسلامة وصحة المريض".



وأطلقت الهيئة الحملة تحت شعار "دواء بدون أضرار"، وتم تقديم التوعية للمرضى داخل صالات الانتظار بالمنشآت للتعريف بأمن وسلامة الدواء، فيما شملت التوعية أيضاً:- (كيفية الإستخدام الآمن للأدوية - تجنب استخدام الدواء بدون استشارة الطبيب - الآثار الجانبية المترتبة على سوء استخدام الدواء)، كما قدمت إدارة التسويق عدد من فيديوهات التوعية على شاشات العرض الداخلية بالمنشآت.



توعية الأهالى ضمن مبادرة دواء بدون أضرار بالأقصر



جانب من فعاليات المبادرة بالمستشفى



فعاليات مبادرة دواء بدون أضرار بمستشفى الكرنك الدولى



لقاء حول مبادرة دوار بدون أضرار بمستشفى الكرنك



مستشفى الكرنك الدولى بالأقصر تطلق مبادرة دواء بدون أضرار



