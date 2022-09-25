اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

محمود محيى الدين: الدول النامية والأفريقية الأكثر معاناة من التغيرات المناخية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:45 م
محمود محيى الدين: الدول النامية والأفريقية الأكثر معاناة من التغيرات المناخية محمود محى الدين
كتب الأمير نصرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ، أن الدول المتقدمة تعهدت فى اجتماع كوبنهاجن عام 2009 أن تقدم حد أدنى 100 مليار دولار للدول النامية التى تضررت من مشاكل المناخ، ولم يتم الوفاء إلى هذه اللحظة بهذا الرقم.

 

وأضاف الدكتور محمود محيى الدين خلال اتصال عبر زووم لبرنامج مساء دى إم سى على قناة دى إم سى: نحتاج إلى الاستثمار فى مجالات الزراعة التى تضررت بسبب المناخ، مؤكدا أن أرقام الفقراء زاد من 700 مليون فى العالم لـ850 مليون، فكل استثمار يجب أن يكون فى الإطار الذى تدعوا إليه مصر.

 

وأوضح أن الموازنة العامة لتمويل التنمية المستدامة فى أى دولة يجب أن تكون متوافقة مع ذلك، ولدينا طريقة أفضل وهى موازنة ظل المعرفة، والمرتبة الأعلى أن تترجم الموازنة العامة للدولة خطط التنمية المستدامة

 

تابع، تحول ملف المناخ من موضوع فنى لتنموى، والدول النامية والأفريقية الأكثر معاناه من التغيرات المناخية، موضحا أن المشاكل التى يتعرض لها الإنسان لم تراعى الحدود الجغرافية ولا الغنى ولا الفقر، وهى بذلك توحد الجميع.

 

وأكد أن قمة المناخ بشرم الشيخ قمة واقعية للغاية، فلدينا 800 مليون شخص ليس لديهم كهرباء فى أفريقيا، أى من كل 4 يوجد 3 أشخاص ليس لديهم كهرباء فى أفريقيا.

 


افريقيا

قمه المناخ

التغير المناخى

الكهرباء



الموضوعات المتعلقة

محمود محي الدين: 600 مليون شخص في أفريقيا يعانون من عدم وجود الكهرباء

الإثنين، 12 سبتمبر 2022 10:10 م

انطلاق الأسبوع العربى للتنمية المستدامة.. الفاعلية أطلقت تقرير مصر حول تمويل التنمية المستدامة.. أبو الغيط يؤكد محورية البعد البيئي.. ووزيرة التخطيط تشيد بالإصلاحات.. ومحمود محى الدين: مصر تحظى بمزايا السبق

الأحد، 13 فبراير 2022 04:00 م

محمود محى الدين: "حياة كريمة" أحد أفضل المشروعات التنموية على مستوى العالم

الأحد، 13 فبراير 2022 12:00 م

محمود محي الدين ناعيًا المشير طنطاوي: كان ودودًا يعرف الواجب وقائد عظيم

الثلاثاء، 21 سبتمبر 2021 11:27 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة