محطة مياه الروضة بالقاهرة تستقبل وفدا من الأزهر والأوقاف لدعم ترشيد الاستهلاك

كتب أحمد حسن

استقبلت محطة مياه الروضة بالمنيل وفدا من آئمة ووعاظ الازهر الشريف للوقوف على الإجراءات التي تقوم بها شركة مياه القاهرة برئاسة المهندس مصطفى الشيمى، لدعم خطة ترشيد الاستهلاك وتطبيق أحدث النظم فى التعامل مع تنقية المياه بداية من المأخذ وحتى الوصول إلى المواطن، والتعرف على مراحل تنقية المياه بداية من المأخذ من نهر النيل مرورا بالمروقات والمرشحات وانتهاءَ بمعامل المحطة حتى وصولها للمواطنين مياه صالحة للشرب.

كان في استقبال الوفد اللواء محمد كلبوش رئيس قطاع الاعلام وخدمة العملاء بشركة مياه القاهرة، والمهندس حسين حراجي رئيس محطة مياه الروضة، والدكتور سامح عبدالواحد المسؤول عن معمل المحطة.

وقدم الوفد الشكر المسئولين والعاملين بشركة مياه الشرب بالقاهرة لما لمسوه وشاهدوه من إجراءات وجهد مبذول، كما تم توزيع المطبوعات عليهم الخاصه بالتوعية في مجال ترشيد المياه.