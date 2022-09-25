محافظ قنا يتفقد عددا من مشروعات "حياة كريمة" بقريتىّ عزبة البوصة والقارة بأبوتشت

أجرى اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، جولة تفقدية على عدد من المشروعات الخدمية التى يجرى تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بقريتىّ عزبة البوصة والقارة التابعتين لمركز أبوتشت، وذلك لمتابعة الموقف التنفيذى لتنفيذ تلك المشروعات، رافقه المهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وأحمد السيد وكيل وزارة التموين بقنا، والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والمهندس يسرى زكى، وكيل مديرية الزراعة، ومصطفى أبوجبل، وكيل مديرية الشباب والرياضة، والمهندس مجدى ايوب مدير هندسة رى قنا غرب.

تفقد محافظ قنا، مركز شباب عزبة البوصة، والذى تم إنشائه على مساحة 2010 م، منها 330 م للمبنى الإدارى، و1680 م ملعب كرة قدم خماسى، ويضم المركز صالة العاب، وغرفة تنس طاولة، وغرفتين للأنشطة، وجيم، وحمامات منها حمام مجهز لذوى الاحتياجات الخاصة، وتم الانتهاء من تنفيذه وتسليمه لمديرية الشباب والرياضة تمهيدا لتشغيله وفتحه أمام أهالى القرية لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية المختلفة.

وتابع الداودى، جولته بتفقد نقطة إسعاف القارة، والتى تم تطويرها ورفع كفاءتها، والمقام على مساحة 204 م، وتتكون من طابقين، وتم الانتهاء من تطويرها بالكامل بنسبة 100٪، ويضم المبنى جراج يستوعب 3 سيارات إسعاف، ومبنى إدارى يضم غرفة IT، وصيدلية، واستراحة أطباء، لافتا إلى أن نقطة الإسعاف سوف تخدم أهالى القرية للتعامل الفورى والسريع مع أى حدث طارئ وعمل الإسعافات الأولية للمصابين أثناء نقلهم للمستشفى لاستكمال العلاج.

وتفقد محافظ قنا، مجمع خدمات القارة المقام على مساحة 450 م، والذى تم الانتهاء من تنفيذه بالكامل، ويتكون من 3 طوابق تشمل "مركز تكنولوجى، مكتب سجل مدنى، مكتب شهر عقارى، مكتب بريد، مكتب تموين، مجلس محلى، وحدة محلية، وحدة تضامن اجتماعى".

وأشار محافظ قنا، إلى أن هذا المجمع يعد أحد 5 مجمعات خدمات تم إنشاؤها بمركز أبوتشت ضمن مبادرة حياة كريمة، ومن المقرر أن تقدم خدماتها لعدد 450 الف نسمة تقريبا من أهالى تلك القرى وتوابعها، مؤكدا أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.

واختتم محافظ قنا جولته بمركز أبوتشت بتفقد مجمع الخدمات الزراعية بقرية القارة، موضحا أن المجمع يقع على مساحة 330 م، وتم إنشائه طبقا للنموذج 2 الذى أعدته وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، حيث يتكون من طابقين ويشمل "وحدة بيطرية، جمعية زراعية، مركز إرشاد"، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100٪؜، ووجه المحافظ مسئولى مديرية الزراعة بسرعة إنهاء الإجراءات اللازم لبدء تشغيل المجمع وتقديم الخدمات للجمهور.