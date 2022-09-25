اليوم السابع
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محافظ قنا يتفقد طريق السماينة بعد الانتهاء من رصفه.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:55 ص
محافظ قنا يتفقد طريق السماينة بعد الانتهاء من رصفه.. صور جانب من الجولة
قنا صابر سعيد

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تفقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، صباح اليوم طريق السماينة بمركز نجع حمادي سيرا على الأقدام، وذلك للتأكد من سلامة الطبقة الأسفلتية النهائية ومطابقتها للمواصفات القياسية، بعد الانتهاء من رصف الطريق ضمن خطة الرصف التي تشهدها المحافظة للنهوض والارتقاء بمستوى البنية التحتية، رافقه المهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، و احمد السيد، وكيل وزارة التموين بقنا، والمهندس محمد على، رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة متابعة تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.
 
أوضح محافظ قنا، أنه تم رصف الطريق بطول 6 كم تقريبا، وبعرض 8 متر، ويربط بين قرية السماينة والطريق الصحراوى الغربى بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 9 ملايين جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، وتم التنفيذ تحت إشراف مديرية الطرق والنقل بقنا.
 
وأكد الداودي، حرصه  على متابعة تنفيذ كافة المشروعات ميدانيًا، للوقوف على نسب التنفيذ والتأكد من مراعاة كافة المواصفات الفنية المقررة ومعايير الجودة المحددة، مشيرا إلي أن رفع كفاءة الطرق سواء الداخلية منها أو الخارجية تهدف للتيسير على المواطنين أثناء حركة التنقلات، وذلك في ضوء الأهمية التي يوليها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، لتقديم افضل الخدمات للمواطنين ، ليشعر المواطن بتحسن ملموس يتناسب مع ما يتطلع إليه ويلبى طموحاته.
 
وكلف محافظ قنا، أعضاء اللجنة المختصة باستلام الطرق، بأخذ عينات من الطريق لإرسالها إلى المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية والفنية في أعمال الرصف، تمهيدا لإستلام الطريق بشكل رسمى من الشركة المنفذة.
 
جولة المحافظ (1)
جولة المحافظ 
جولة المحافظ (2)
جولة المحافظ 

طريق السماينة (1)
طريق السماينة 

طريق السماينة (2)
طريق السماينة 

طريق السماينة بعد الإنتهاء من رصفه (1)
طريق السماينة بعد الإنتهاء من رصفه 

طريق السماينة بعد الإنتهاء من رصفه (2)
طريق السماينة بعد الإنتهاء من رصفه

 


رصف طريق

طريق السماينة

مركز قفط

محافظ قنا

اخبار قنا



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