محافظ سوهاج يترأس اجتماع لجنة تقييم المشروعات الخضراء الذكية

سوهاج عمرو خلف

ترأس اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماع اللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات التي تم التقدم بها ضمن "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية"، بحضور أعضاء اللجنة كل من الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج السابق، والدكتورة نجاة موسى مدير عام الشئون المالية والإدارية ومنسق المبادرة بسوهاج، وممثلي وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية، والاتصالات.

تم خلال الاجتماع مناقشة وتقييم جميع المشروعات التي تم التقدم بها من خلال المنصة الإلكترونية الخاصة بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، والتي بلغت 134 مشروعا، تم حصر 34 منها مكتمل ومطابق للمواصفات، ووجه المحافظ بالتواصل المستمر مع أصحاب المشروعات، وعقد ورش عمل لتقديم الدعم الفني لهم .

تناول الاجتماع أيضا مناقشة أهم النقاط وأبرز الموضوعات التي سيتم مناقشتها في مؤتمر المناخ التحضيري المقرر إقامته بمحافظة الأقصر، وأوضح " الفقي " أن محافظة سوهاج كانت قد إتخذت مجموعة من الاجراءات في سبيل تنفيذ المشروعات التي تساهم في الحفاظ على البيئة.

يذكر أن المبادرة الوطنية لمشروعات الخضراء الذكية، انطلقت في محافظات الجمهورية تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بهدف التأكيد على رؤية الدولة المصرية في التعامل مع التغيرات المناخية، وذلك من خلال تقديم مشروعات تساهم في تحقيق تلك الأهداف، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية وربطها بجهات التمويل، وجذب الاستثمارات لها.

وتشمل هذه المشروعات "المشروعات المحلية الصغيرة، والمشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة، وتغير المناخ والاستدامة، والمبادرات المجتمعية الغير هادفة للربح".