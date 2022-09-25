محافظ دمياط تترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لمبادرة المشروعات الخضراء الذكية

دمياط معتز الشربينى

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على أهمية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها الحكومة المصرية تزامنًا مع الاستعدادات لاستضافة مصر ورئاستها لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ Cop27 ، المُنعقد فى مدينة شرم الشيخ نوفمبر المقبل، وفى إطار الجهود الوطنية للتعامل مع البعد البيئى والتغيرات المناخية ، حيث جاء ذلك خلال ترؤسها لاجتماع اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و ممثلى الفرع الاقليمى لجهاز شئون البيئة بالمنصورة و وزارتى التخطيط والتنمية الاقتصادية و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و نقاط الاتصال بالمحافظة و أيضًا مقرر المجلس القومى للمرأة بدمياط وممثل عن المجتمع المدنى.

حيث تقوم اللجنة على بحث المشروعات التى تم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمبادرة خلال الفترة من 21 أغسطس حتى 18 سبتمبر الجارى وذلك تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لاختيار مشروع من الفئات الستة " المشروعات كبيرة الحجم، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية"حياة كريمة، المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة وكذلك المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة ".

وبحثت المحافظ مع أعضاء اللجنة المشروعات المقدمة بفئتى المشروعات كبيرة الحجم والمتوسطة، وذلك وفقًا للمعايير والرؤى التى تستهدفها المبادرة و بما يتفق مع محورى المشروعات الذكية والخضراء ، وأهداف التنمية المستدامة ، حيث تم تقييم المشروعات طبقا لتلك المؤشرات وأهداف المبادرة التى تتمثل فى التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معها والحفاظ على الموارد الطبيعية وحفظ التنوع البيولوجي والحد من التلوث وذلك لتأهيلهم للمراحل النهائيةمن المبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أن المحافظة ستشارك بمشروعات تتسق أهدافها مع الجهود المبذولة للحد من تداعيات التغيرات المناخية و تحقيق الاستدامة و الحفاظ على البيئة، لافتة الى أن تلك المشروعات سيتم تقديمها للجنة الوطنية لاختيار 18 مشروع على مستوى الجمهورية وذلك خلال مؤتمر سيعقد الشهر المقبل بحيث يتم حشد التمويل و الاستثمارات للمشروعات الفائزة بمؤتمر المناخ .