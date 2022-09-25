محافظ القليوبية: اختيار 20 مشروعا من بين 321 من المشروعات الخضراء الذكية

القليوبية إبراهيم سالم

ترأس، اليوم، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اجتماعاً تنسيقياً باللجنة التنفيذية لتقييم المشروعات المشاركة من المحافظة ضمن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك في إطار استعدادات الدولة المصرية لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي تستضيفه مصر في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ، جاء ذلك بحضور ممثلى أعضاء اللجنة التنفيذية بوزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة والاتصالات، ومدير إدارة المخلفات الصلبة، ومدير إدارة نظم المعلومات والتحول الرقمي بالديوان العام.

وتابع محافظ القليوبية، أداء عمل اللجنة التنفيذية في اختيار وتقييم المشروعات والوقوف على آليات ومعايير التقييم وتذليل العقبات بما يحقق الأهداف المرجوة من المبادرة كونها أحد المبادرات الوطنية التي تهدف إلى توطين أهداف التنمية المستدامة وتعزيز العمل المناخي ودعم المشروعات الخضراء، هذا وتم استعراض عدد من نماذج المشروعات المقدمة للوقوف على مدى استيفائها للمعايير والاشتراطات، حيث بلغ إجمالى عدد المشروعات المقدمة من المحافظة 321 مشروعاً متنوعاً، وتم اختيار 22 مشروع مكتملاً للمواصفات وسيتم اختيار 6)د مشروعات للتصفية النهائية "مشروع عن كل فئة " بفئاتها الستة وهى (المشروعات الكبيرة - المشروعات المتوسطة - المشروعات المحلية الصغيرة " حياة كريمة " - المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة - المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح - المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة).

ومن جانبه أكد محافظ القليوبية، حرصه وإهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة لتحقيق أهداف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء والذكية، وهو ما يعكس جدية الدولة المصرية في التعامل مع البعد البيئى وتغيرات المناخ إنطلاقاً من الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة من أجل تحسين نوعية الحياة للوصول إلى نظام بيئي متكامل ومستدام.



