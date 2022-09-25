محافظ الدقهلية يوجه بسرعة إنهاء حصر أصول الدولة ووضع تصور لإعادة استغلالها

الدقهلية فريق المحافظات

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور عبد الرحمن سعيد رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة اليوم الأحد، اجتماعًا لمراجعة ومناقشة موقف المحافظة من حوكمة أصول الدولة حتى تاريخه .

جاء ذلك بحضور مدير الأملاك بالمحافظة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وجهات الولاية علي أملاك الدولة .

ووجه " مختار " بسرعة الانتهاء من حصر كافة أصول الدولة بالمحافظة المستغلة وغير المستغلة وتحديد موقفها ووضع تصور لإعادة استغلالها في مشروعات قومية وتحديد تلك الأصول علي الخرائط وتحديد احتياج كل مركز ومدينة وحي من تلك الأراضي لإقامة مشروعات عليها .

كما وجه " المحافظ " بتشكيل فرق عمل من كافة الجهات المختصة لحصر تلك الأصول علي الطبيعية ووضعها علي الخريطه العامه لأملاك الدوله وتسجيل الأصول والأراضي التي لم تسجل في سجل أملاك المحافظة .

وأكد " مختار " ضرورة التنسيق الكامل بين كافة جهات الولاية والوحدات المحلية وبين املاك الدولة بالمحافظة لسرعة حصر اصول الدوله ومعرفة املاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول.

وأشار " المحافظ " إلي أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة كفريق عمل واحد من أجل النهوض بمستوي الخدمات المقدمه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والتموين والطرق والزراعة وغيرها .

ومن جانبه أشار رئيس الأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، إلى أن الهدف من حوكمة اصول الدولة هو حصر املاك وأصول الدولة وإعادة استغلالها الاستغلال الأمثل وتعظيم موارد المحافظات وتوثيق الملكيات ومعرفة كل جهة ولاية ملكيتها وحدودها تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية .



الحضور



المحافظ فى الاجتماع



جانب من الاجتماع