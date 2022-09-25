اليوم السابع
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محافظة القاهرة تسترد 4 آلاف متر من أملاك الدولة والأرض الزراعية بطرة.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:16 م
محافظة القاهرة تسترد 4 آلاف متر من أملاك الدولة والأرض الزراعية بطرة.. صور محافظة القاهرة تسترد 4 ألاف متر اراضى أملاك دولة بطره
كتب ــ سيد الخلفاوى

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أعلنت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم استرداد قطع أراضٍ بنطاق حي طرة بإجمالي 4000 متر مربع، بإشراف المهندسة جيهان جادو رئيس حى طرة والأجهزة المعنية، في إطار المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء والولايات الأخرى و التى بدأت من يوم 9 سبتمبر الحالى و تستمر حتى 29 من نفس الشهر.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، أنه تم إزالة التعديات علي قطع الأراضي المستردة، وتتمثل في أسوار من الطوب الأبيض والتي تم إزالتها حتى مستوى سطح الأرض، كما أن هناك متابعة مستمرة لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية حول النتائج التى يتم تحقيقها فى هذا الشأن، لافتة إلى أن المتابعة المستمرة لهذا الملف تعطى قوة دفع كبيرة لجهود الاجهزة التنفيذية و قوات إنفاذ القانون لتطبيق القانون بكل حزم، مشيدة بجهود مثمنا جهود القيادات التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية والأجهزة المعاونة فى التصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات. 
 
ووجهت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية إدارات المتابعة ومشرفي المربعات وغرف العمليات بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج المرحلة الثانية من الموجة 20 وتذليل أى معوقات فى تنفيذ الإزالات، مشددة على الأجهزة التنفيذية بأحياء المنطقة الجنوبية بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية مرة أخرى ، والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى ، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات فى المهد وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة .
 
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املاك الدولة

القاهرة

ازالة التعديات

التعديات

ازالة مخالفات البناء



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