محافظة الجيزة: ما يتم إزالته فى البدرشين تعديات على أملاك الرى

كتب سيد الخلفاوى

أكدت محافظة الجيزة ، أن ما تم إزالتة فى مدينة البدرشين، هو تعديات على أملاك الدولة ولاية مديرية الرى، مشيرة إلى أن أجهزة المحافظة تنفذ حاليا الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة.

وأضافت المحافظة، أنه تم اخطار المتعدين على حرم الترع والمصارف بالبدرشين والمناطق الأخرى، لإزالة التعدى، وذلك بعدما استولوا على حرم الترع وهو ما يمنع اعمال التطهير للترع وكذلك اعمال التبطين الجارية.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن كل ما يتم إزالته يتم الاستفادة منه فى توسعة الطرق والشوارع التى تحتاج إلى ذلك، وتطويرها بالكامل سواء بالقرى أو المدن أو الأحياء.

وكشفت المحافظة، عن أن حجم التعديات بالبدرشين فقط كان 115 تعدى بالبناء وتم ازالتها وجارى تطوير الشوارع التى شهدت إزالات.

وفى السياق أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أنه تمت إزالة الباكيات والاكشاك المخالفة بشارع الجمهورية بمركز ومدينة البدرشين وتوسعة الطريق أمام الحركة المرورية وإجراء تنسيق عام للطريق تمهيدا لأعمال الرصف والتطوير للشارع.