لو حبيت تجامل وأدليت بشهادة زور.. تعرف على العقوبة؟

كتب إيهاب المهندس

يقوم بعض الأشخاص من منعدمي الضمير بالشهادة الزور، لمجاملة شخص ما، أو من أجل مقابل مادى، ما يجعل من يقوم بهذا الفعل يقع تحت طائلة القانون.

وتعد الشهادة الزور جريمة معاقب عليها بنص المادة 294 من قانون العقوبات، فالشهادة الزور جريمة قد تؤدى لبراءة شخص مجرم أو إدانه شخص بريء بسبب شخص عديم الضمير.

وطبقا للمادة يعاقب تكون عقوبة الشهادة الزور الحبس لمدة سنتين إذا كانت القضية مدنية أو أحوال شخصية إما إذا كانت جناية كالقتل أو سرقة بالإكراه أو غير ذلك تكون العقوبة 15 سنة سجن، أما إذا كانت الجناية من جنايات الرشوة وشهدت على المتهم زورا تكون العقوبة لشاهد الزور نفس العقوبة.

أما إذا كانت الجناية عقوبتها الإعدام وحكم على المتهم اللى فيها بالإعدام فتكون عقوبة الشاهد الزور هو الآخر الإعدام فالشهادة الزور يعاقب عليها الشرع والقانون.