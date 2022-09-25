لتقنين عمله.. اعرف المستندات المطلوبة لترقيم التوك توك بالجيزة

كتبت - مرام محمد

مثل قرار ترقيم التكاتك، الذي اتخذته الحكومة من خلال وزارة التنمية المحلية مؤخرا كإجراء وقائي تنظيمي للحد من مخاطرها وضبط آدائها وسيرها بالشوارع، أحد أهم الإجراءات الانضباطية وأشكال التقنين المنظمة لعملها لحين البت فى ترخيصها؛ للحد من العشوائية، والجرائم والحوادث التي انتشرت من وقت ظهورها، والتكدس المروري، وبداية لتنظيم عمله بشوارع المحافظات.

وتعد الجيزة، من أوائل المحافظات التي طبقت القرار منذ صدوره في عام 2018 في حي الطالبية، لإدخال التوك توك فى إطاره القانوني المناسب لوضعه، من خلال حصر جميع التكاتك وإضافتها إلى قاعدة بيانات وتمييز كل وحدة محلية بلون معين وخط سير خاص بها ووضع ملصق مطبوع من قبل قسم أو مركز الشرطة عليه شعار الشرطة، ويوضح رقم خاص بالمركبة؛ وذلك لتسهيل عملية الضبط والإحضار حال ارتكاب صاحب التوك توك مخالفة.

"اليوم السابع" يوضح في السطور التالية المستندات المطلوبة؛ لإتمام ترقيم التوك توك بمحافظة الجيزة:

- إحضار صورة مستند الشركة المستوردة.

- إحضار صورة عقد أو وثيقة الملكية.

- إحضار صورة بطاقة صاحب التوك توك والسائق.

- إحضار أصول المستندات للاطلاع عليها.