اليوم السابع
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قيادات التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:37 ص
قيادات التعليم تتابع جاهزية المدارس لاستقبال العام الجديد.. صور جانب من الجولة التفقدية
كتب محمود طه حسين

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تابعت قيادات مديريات التربية والتعليم والتعليم الفنى، جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، حيث تفقد المهندس سيد عبد العزيز مدير إدارة أكتوبر التعليمية، مدارس الإدارة، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الطلاب بالعام الدراسى الجديد، حيث تابع جاهزية مدرسة سعد بن أبي وقاص لغات لاستقبال طلابها وتفقد الفصول الدراسية، وأكد على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة، كما قدم الشكر لمديرة المدرسة رحاب حامد وأعضاء هيئة التدريس على الجهود المبذولة.
 
ويبدأ العام الدراسي الجديد السبت 1 أكتوبر وحتي يوم الخميس 6 يونيو 2023، لجميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
 
 
- ينطلق العام الدراسى الجديد لطلاب المدارس الدولية 18 سبتمبر 2022.
 
 
 
- مدة العام الدراسى الجديد تصل لقرابة 35 أسبوع دراسى.
 
 
 
- بدء الفصل الدراسي الأول 1 أكتوبر 2022 إلي الخميس 26 يناير 2023.
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2023.
 
 
 
- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت 11 فبراير 2023 إلي الخميس 8 يونيو. 
 
- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.
 
- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023. 
 
- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023. 
 
 
 
- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية .
 
- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يوما بعد حذف أيام الجمعة والإجازة الرسمية. 
 
- أيام الدراسة الفعلية 194 يوم بما يعادل 35 أسبوعا. 
 
- تعتبر فترة الامتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونياً. 
 
 
 
- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي الخميس 9 فبراير، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهم. 
 
 
 
- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.
 
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