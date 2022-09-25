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التعليم: تشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكترونى للمصروفات الدراسية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 02:00 ص
التعليم: تشكيل لجان لمراجعة التحصيل الإلكترونى للمصروفات الدراسية طلاب المدارس
كتب محمود طه حسين

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وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المديريات التعليمية والإدارات بتشكيل لجان لمتابعة تحصيل المصروفات الدراسية للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.
 
وأكدت الوزارة ضرورة تحصيل المصروفات الدراسية من الطلاب على أقساط وفقا للضوابط التى تم الإعلان عنها مع التزام المدارس بالإعفاءات المقررة للطلاب من المصروفات الدراسية وأيضا تخفيض 50% من الرسوم لأبناء العاملين بالتربية والتعليم من معلمين وإداريين.
 
وقرر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تقسيط تحصيل مصروفات المدارس الرسمية التجريبية للغات على 3 أقساط، الأول منها أول أكتوبر المقبل بواقع 50% والقسط الثانى، منها أول شهر يناير المقبل بواقع 30%، والقسط الثالث منها في شهر مارس المقبل بواقع 20%.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تحصل مصروفات المدارس التجريبية" الرسمية للغات والمتميزة للغات المقررة بموجب القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، ونشرة المصروفات الدراسية التي تصدر عن الإدارة العامة للتوجيه المالى والإدارى بالوزارة على 3 أقساط، مشددة على مديرى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية بالتنبيه على مديرى المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات بالالتزام بتحصيل المصروفات على 3 أقساط.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت مصروفات المدارس الرسمية كالتالى:

- 305 جنيهات للصفوف من رياض الأطفال حتى الخامس الابتدائي.

- 205 جنيهات للصفوف من السادس الابتدائى حتى الثالث الإعدادي.

- 520 جنيهًا للصف الأول الثانوى العام.

- 505 جنيهات من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام.

- 220 جنيهًا للصف الأول الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات).

- 205 جنيهات باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه وأنظمته (3-5) سنوات.

ـ تخفيض 50% من المصروفات الدراسية لأبناء العاملين بالتربية والتعليم.

 


التربية والتعليم

تحصيل المصروفات الدراسية

اخبار مصر

اخبار التعليم



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