قطع المياه غدا 12 ساعة عن بعض قرى منية النصر بالدقهلية لأعمال الصيانة

الدقهلية فريق المحافظات

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه سيتم قطع المياه غدا الاثنين الموافق 26 سبتمبر الجارى، من الساعة 3 صباحا حتي الساعة 3 بعد الظهر عن بعض قري مركز منية النصر لتنفيذ أعمال صيانة علي عداية المياه 550 مللي زهر أمام ميزانية ميت عاصم التابعة للمركز، مما يستلزم معه غلق المياه عن بعض المناطق بنطاق مركز ومدينة منية النصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناء على التقرير الذى ورد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن.

وأوضح التقرير أن المناطق المتأثرة بإنقطاع المياة في مركز منية النصر هي قرية ميت عاصم والعزب التابعة وقرية برمبال القديمة وقرية برمبال الجديدة والعزب التابعة وقرية الرياض وقرية السلام وقرية البكري وقرية الوشاحة.

ووجه الدكتور مختار، للمحاسب محمد البسيوني رئيس الوحدة المحلية لمركز منية النصر للتنسيق مع مسئولى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة إنهاء الأعمال المذكورة خلال الفترة الزمنية المحددة وعودة المياه مرة اخرى حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين، وأكد محافظ الدقهلية أهمية اتباع الاصول الهندسية والفنية الواجبة في تنفيذ الأعمال المشار اليها.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه والوحدات المحلية المذكورة والهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز ضرورة العمل باتخاذ مايلزم لتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.