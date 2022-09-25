صحيفة: بريطانيا تخطط للمزيد من التخفيضات الضريبية رغم الجدل حول الميزانية

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "ميل أون صنداى" البريطانية إن ليز تراس تخطط لمزيد من التخفيضات الضريبية حيث قالت رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة إنها "غير نادمة" بعد أن أثارت الميزانية المصغرة التي أعلن عنها وزير المالية كواسى كوراتنج حالة من الذعر بين الأسواق وبين منتقديها.

ويقال إن إصلاحات ضريبة الدخل ، والمعاشات التقاعدية ، وإعانات الأطفال يتم إعدادها لمسئولي وزارة المالية بينما تحاول رئيسة الوزراء إطلاق العنان لـ "عقد من الديناميكية".

ودافعت تراس عن الميزانية ضد انتقادات التخفيضات الضريبية لأصحاب الدخول المرتفعة ، معلنة اليوم الأحد أنها تسعى وراء " دولة منخفضة الضرائب غنية بالفرص " ، على الرغم من رد الفعل العنيف الذي جاء أيضًا من بعض نوابها.

في إعلانه اللافت للنظر أمام مجلس العموم ، ألغى المستشار كواسي كوارتنج أعلى معدل ضرائب في أكبر حزمة من التخفيضات الضريبية من قبل الحكومة البريطانية لمدة نصف قرن.

وذكرت صحيفة "صنداي تليجراف" أن الميزانية الكاملة لعام 2023 قد تشهد استفادة 1.6 مليون مدخر من مراجعة مخصصات مدخرات التقاعد مدى الحياة والسنوية.

وأوضحت الصحيفة أنه يمكن لأصحاب الدخل المرتفع الذين يحصلون على 100000 جنيه إسترليني الاستفادة من بدل شخصي لضريبة الدخل الكامل ، مما يعني تخفيضًا ضريبيًا قدره 5000 جنيه إسترليني سنويًا. في حين أنه لا يمكن أيضًا فرض رسوم على أولئك الذين يحصلون على 50000 جنيه إسترليني للمطالبة بإعانة الأطفال وسط مخاوف من أن هذا يمنع العائلات من محاولة كسب المزيد من الأجور.

يُعتقد أن التغييرات في المعاشات التقاعدية التي تعني أن المدخرين الذين لديهم أكثر من مليون جنيه إسترليني في صناديق معاشاتهم التقاعدية مثل الأطباء وضباط الشرطة والممرضات ذوي الأجور المرتفعة سيبقون في العمل لفترة أطول إذا اضطروا إلى دفع أقل من ضريبة 55 في المائة في الوقت الحالي.

إذا زاد المعاش التقاعدي للطبيب بأكثر من 40 ألف جنيه إسترليني في السنة - وهو مبلغ يسمى البدل السنوي - فقد يؤدي ذلك إلى فرض ضريبة لمرة واحدة تصل إلى 45 في المائة على الزيادة.

وكلما طالت مدة عمل الطبيب لدى هيئة الخدمات الصحية وزاد راتبه ، زاد احتمال أن تؤدي الزيادة المتواضعة إلى حد ما في الراتب إلى زيادة معاشاتهم التقاعدية بأكثر من 40.000 جنيه إسترليني في عام واحد - مما يعني أن كبار الأطباء هم الأكثر احتمالاً أن يستفيدوا.