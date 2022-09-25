"صحة القليوبية" تنظم ورشة عمل مكثفة لأطباء وصيادلة وتمريض مستشفيات الحميات

القليوبية إبراهيم سالم

عقدت الإدارة العامة لمستشفيات الحميات بوزارة الصحة المصرية ورشة عمل وبرنامج تدريبى لطاقم الأطباء والصيادلة وأطباء العلاج الطبيعي والتمريض، والتى تهدف إلى التدريب على آخر المستجدات عن التهابات الجهاز العصبي المركزي والتي تشمل التهاب السحايا والتهاب الدماغ وشلل الأطفال والخراج فوق الجافي ويشمل التدريب أحدث طرق التشخيص الحديثة وبروتوكولات العلاج، وذلك تحت رعاية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.

حضر التدريب لفيف من الأطباء والصيادلة والصيادلة الإكلينكية وأطباء العلاج الطبيعي ومشرفات التمريض والممرضات من جميع مستشفيات الحميات على مستوى المحافظة بنها وطوخ وحميات قليوب، لتكون منظومة عمل إدارة الحميات متكاملة ومنظمة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة، خاصة أن مستشفيات الحميات هي خط الدفاع الأول أمام الأمراض المعدية والذي تجلى ذلك بوضوح أثناء جائحة كوفيد 19.

ويستمر البرنامج التدريبي على مدار يومين الأحد والإثنين 25 و26 سبتمبر الجاري بمقر مركز التدريب الخاص بمستشفى حميات بنها، ويقوم بإلقاء المحاضرات نخبة من الأساتذة على رأسهم الدكتور أحمد مهدي مدير عام إدارة الحميات بوزارة الصحة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، علي الإلتزام بالتعليم الطبي المستمر مدى الحياة، حيث أنه مطلب أساسي لتطوير الحياة المهنية للمحافظة على الكفاءة اللازمة لممارسة المهنة والاستمرار في تطوير المعرفة العلمية والعملية مما يعزز قدرات الطاقم الطبي ويلبي احتياجات المرضى ويستجيب للأولويات الصحية في الوطن.