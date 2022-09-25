"صحة الإسكندرية": مبادرة القضاء على قوائم الانتظار تضمنت 11 تخصصا طبيا

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت مديرية الصحة بالإسكندرية، فى بيان صادر اليوم على أن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار هى مبادرة رئاسية تهدف إلى إنهاء قوائم انتظار المرضى لبعض أنواع العمليات الجراحية الدقيقة التى فى أسرع وقت وبكفاءة عالية ودون تحميل المريض أى تكاليف.

وأشارت المديرية الى أنه تم إطلاق المبادرة في يوليو 2018 وتم تحديد 11 إجراء وتخصص طبى من العمليات الدقيقة وهى: القساطر القلبية ، القساطر المخية ، القساطر الطرفية ، جراحة القلب المفتوح ، جراحة العيون ، جراحة الأورام ، جراحة العظام ، جراحة المخ والأعصاب ، زراعة الكلى ، زراعة الكبد ، زراعة قواقع الأذن ، وهى إجراءات كان بها قوائم انتظار طويلة لكثرة أعداد المرضى المحتاجين لإجرائها وكذلك لأهمية تلك الإجراءات للحفاظ على المرضى وقدرتهم على الحياة بشكل طبيعى.

وتقدم خدمات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار بشكل مجانى تماما سواء من خلال التأمين الصحى للمرضى المؤمن عليهم أو من خلال قرارات العلاج على نفقة الدولة للمرضى غير المؤمن عليهم ، حيث يمكن للمريض الحصول على الخدمة عن طريق التوجه إلى لجان التأمين الصحى للمؤمن عليهم أو إلى المستشفيات الحكومية التى تقدم خدمة العلاج المطلوبة لغير المؤمن عليهم بحيث يتم العرض على لجنة طبية ثلاثية ثم يصدر قرار العلاج من التأمين الصحى أو المجالس الطبية المتخصصة (العلاج على نفقة الدولة ) حسب الأحوال.

ويشارك فى تقديم الخدمة الطبية بمحافظة الإسكندرية عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة بهدف تنفيذ تلك الإجراءات فى أسرع وقت ممكن، ومن بينها :

• المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية: مستشفيات رأس التين العام والرمد العام وأبو قير العام والعامرية العام وبرج العرب المركزى.

• المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة: مستشفيات العجمى والقبارى وشرق المدينة.

• مستشفيات جامعة الإسكندرية: الرئيسى(الأميرى) والحضرة (ناريمان) وسموحه وبرج العرب والمواساة والجامعى الجديد.

• مستشفيات التأمين الصحى: جمال عبد الناصر وطلبة سبورتنج وكرموز العمالى وأبو قير التخصصى (طوسون)

• مستشفى القوات المسلحة بمصطفى كامل

• مستشفى الشرطة

• علاوة على عدد كبير من المستشفيات الخاصة التى يتم تقديم الخدمة بها مجانا على نفقة الدولة