شريف مسعود من برج العرب: "حياة كريمة" قدمت خدمات كنا محرومين منها.. فيديو وصور

وقال شريف عمر مسعود ، من أهالى مركز الغربينيات برج العرب القديم ، أن "حياة كريمة" قدمت العديد من الخدمات التى كانت تمثل معاناة لأهالي المدينة وكنا محرومين منها سنوات عديدة ،خاصة " الصرف الصحى" ،قائلا : الآن لدينا شبكات للصرف الصحى ،بعد أن كنا نستخدم "البيارات"وهى آبار فى الأرض لتجميع مياه الصرف الصحى وكانت فى بعض الأحيان تطفح بمياه الصرف الصحى التى كانت تسبب الروائح الكريهة والأمراض ،أما مياه الشرب فقد تم مد خطوط شبكات المياه وهى متوفرة بالاضافة الى فصول محو الأمية للكبار أيضا.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ 44 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ، مع بد تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ،ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.



احلال و تجديد الشبكات



اعمال الحفر



اعمال المشروع



اعمال مد خطوط المرافق



انشاء البينية التحتية للصرف الصحى



انشاء محطات جديدة للصرف الصحى ببرج العرب