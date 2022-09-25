اليوم السابع
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شريف مسعود من برج العرب: "حياة كريمة" قدمت خدمات كنا محرومين منها.. فيديو وصور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:00 ص
شريف مسعود من برج العرب: "حياة كريمة" قدمت خدمات كنا محرومين منها.. فيديو وصور شريف مسعود من برج العرب
الإسكندرية جاكلين منير

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أجرى "اليوم السابع"، جولة بمدينة برج العرب القديم ، لرصد إنجازات مبادرة "حياة كريمة" ،حيث شهدت القرى والمراكز التابعة لمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، نقلة نوعية خاصة فى مجال رفع كفاءة المرافق بها "شبكات الصرف الصحى ، شبكات المياه، شبكات الكهرباء ، شبكات الغاز"، وذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية بقري مدينة برج العرب ، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حيث يتم تنفيذ 144 مشروع لمبادرة "حياة كريمة" بالمدينة بتكلفة نحو 3 مليار جنيه .

وقال شريف عمر مسعود ، من أهالى مركز الغربينيات برج العرب القديم ، أن "حياة كريمة" قدمت العديد من الخدمات التى كانت تمثل معاناة لأهالي المدينة وكنا محرومين منها سنوات عديدة ،خاصة " الصرف الصحى" ،قائلا : الآن لدينا شبكات للصرف الصحى ،بعد أن كنا نستخدم "البيارات"وهى آبار فى الأرض لتجميع مياه الصرف الصحى وكانت فى بعض الأحيان تطفح بمياه الصرف الصحى التى كانت تسبب الروائح الكريهة والأمراض ،أما مياه الشرب فقد تم مد خطوط شبكات المياه وهى متوفرة بالاضافة الى فصول محو الأمية للكبار أيضا.

وتشمل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" 17 قطاعا، فى مقدمتها قطاعات المرافق نظرا لأهميتها القصوى فى تلك المنطقة النائية و التي محرومة من الخدمات لسنوات طويلة ، حيث يتم تنفيذ  44 مشروعا في قطاع الصرف الصحي، يتضمن 4 مشروعات في وصلات الصرف ،10 مشروعات في قطاع مياه الشرب يتضمن عدد 4 مشروعات في وصلات مياه الشرب ، مع بد تنفيذ مد خطوط الغاز الطبيعى ،ودعم ورفع كفاءة شبكات الكهرباء.

احلال و تجديد الشبكات
احلال و تجديد الشبكات

 

اعمال الحفر
اعمال الحفر

 

اعمال المشروع
اعمال المشروع

 

اعمال مد خطوط المرافق
اعمال مد خطوط المرافق

 

انشاء البينية التحتية للصرف الصحى
انشاء البينية التحتية للصرف الصحى

 

انشاء محطات جديدة للصرف الصحى ببرج العرب
انشاء محطات جديدة للصرف الصحى ببرج العرب

 

شريف عمر مسعود
شريف عمر مسعود

 


الاسكندرية

حياة كريمة

قرى برج العرب

بهيج

الغربينيات



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