اليوم السابع
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أكرم القصاص
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شبه جزيرة القرم تعلن انتهاء استدعاء المطلوبين للتعبئة العسكرية الجزئية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 07:00 م
شبه جزيرة القرم تعلن انتهاء استدعاء المطلوبين للتعبئة العسكرية الجزئية أوكرانيا - أرشيفية
أ ش أ

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قال رئيس شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف إن السلطات المحلية انتهت من مرحلة استدعاء المواطنين المطلوبين في إطار التعبئة العسكرية الجزئية، مشيرا إلى تنفيذ خطة التجنيد بشكل كامل.


وأضاف أكسيونوف، اليوم الأحد، على منصة "تلجرام"، بحسب وسائل إعلام روسية- "انتهت شبه جزيرة القرم من أنشطة التعبئة اليوم وأنجزت خطة التجنيد بالكامل".


وتابع: "أنا متأكد من أنه سيكون هناك دائمًا أشخاص يستحقون الدفاع عن وطنهم في أي موقف ومساعدة الناس، الذين عانوا من الإبادة الجماعية لمدة ثماني سنوات".


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