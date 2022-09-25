رئيس مركز الخارجة: إزالة منزل متهالك لخطورته الشديدة على حياة المواطنين

أعلن جهاد المتولى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، إزالة منزل يشكل خطر داهم مبنى بالطوب اللبن بمنطقة أبو خالد بالبلد القديمة تحت إشراف الإدارة الهندسية وبالتنسيق مع الجهات الأمنية ومتابعة جهات الاختصاص بالمحافظة، حيث جرى إزالة المبنى ورفع الأنقاض وتيسير حركة المرور مع اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الوقائية أثناء تنفيذ عملية الإزالة.

وقال المتولى، فى بيان له اليوم الأحد، إنه جرى تنفيذ قرارات الإزالة وفقا لتقارير لجنة تحديد المناطق العشوائية والتي تقوم بحصر المنازل الآيلة للسقوط وتمثل تهديدا لحياة المواطنين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية نحو تنفيذ قرارات الإزالة بالتعاون مع الجهات المعنية.

وكان محافظ الوادي الجديد، وجه مؤخراً بإزالة المباني التي تمثل خطورة بمنطقة درب السندادية بمدينة الخارجة بالتنسيق مع الملاك، حفاظًا على حياتهم لحين الإنتهاء من أعمال التطوير الجاري تنفيذها، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق غير الآمنة وخطة المحافظة لاستعادة الوجه الحضاري للمدينة.