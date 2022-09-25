رئيس جامعة سوهاج يشارك في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة السويس

سوهاج محمود مقبول

شارك الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، في الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى للجامعات والذي انعقد بجامعة السويس، برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس وأعضاء المجلس ورؤساء الجامعات.



وأوضح رئيس الجامعة أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد وجه بضرورة إنتهاء الجامعات من كافة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد في الأول من أكتوبر القادم، وتوفير كافة الاحتياجات اللوجستية التي تضمن انتظام سير العملية التعليمية بنجاح، وكذلك جاهزية المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل والمدن الجامعية، والتأكيد على اتباع كافة معايير السلامة والأمان بجميع المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب.



وأشار عبد الخالق إلى أن المجلس قد وجه ايضاً بضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس بالتواجد في الجامعات من اليوم الأول للدراسة، والانتهاء من وضع الخطط التنفيذية للأنشطة الثقافية والفنية والرياضية للطلاب، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية الكبرى وعقد الندوات الثقافية وورش العمل التي تستهدف تنمية الوعي القومي لدى الطلاب.



وأكد رئيس الجامعة أن الدكتور أيمن عاشور قد وجه بضرورة زيادة جهود الجامعات في محو الأمية، والتعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، بالاضافة إلى إستمرار الجامعات في تنفيذ برامج التوعية للطلاب حول فيروس كورونا، وتشجيعهم على الحصول على الجرعات المُنشطة حرصًا على سلامتهم.



يذكر أن المجلس وافق على ميثاق الأخلاقيات الجامعية لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والتي تشتمل على القواعد والأسس الأخلاقية المنظمة لعمل عضو هيئة التدريس، و الهيئة المعاونة، البحث العلمي والملكية الفكرية، بالإضافة إلى التزامات أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في منظومة التعلم الإلكتروني وأخلاقيات إستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.