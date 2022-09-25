اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الجامعة الأهلية لبدء الدراسة أكتوبر 2022

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:54 م
رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الجامعة الأهلية لبدء الدراسة أكتوبر 2022 الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية -فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على مدار الساعة استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها، حيث قام صباح اليوم بزيارة تفقدية للموقع العام للجامعة وتفقد المنشآت والمعامل والمدرجات، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مؤكدا أن نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة قاربت على الانتهاء ليتم بدء الدراسة فى الموعد المحدد فى أول أكتوبر.

كما تابع مبارك إنهاء إجراءات قيد الطلاب المقبولين ببرنامج كلية الهندسة تشييد المدن الذكية، وبرنامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، مؤكدا أن البرنامجين قد لاقى إقبالا كبيرا من الطلاب لتميز هذه البرامج المستحدثة والتى تواكب متطلبات سوق العمل الحالية على مستوى العالم.

رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعي، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.
 


رئيس جامعة المنوفية

استعدادات

جامعة المنوفية الأهلية

بدء الدراسة بجامعة المنوفية الاهلي

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة