رئيس جامعة المنوفية يتابع استعدادات الجامعة الأهلية لبدء الدراسة أكتوبر 2022

المنوفية -فريق المحافظات

يتابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية على مدار الساعة استعدادات جامعة المنوفية الأهلية لبدء الدراسة بها، حيث قام صباح اليوم بزيارة تفقدية للموقع العام للجامعة وتفقد المنشآت والمعامل والمدرجات، والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الطلاب، مؤكدا أن نسبة الانتهاء من الأعمال المطلوبة قاربت على الانتهاء ليتم بدء الدراسة فى الموعد المحدد فى أول أكتوبر.



كما تابع مبارك إنهاء إجراءات قيد الطلاب المقبولين ببرنامج كلية الهندسة تشييد المدن الذكية، وبرنامج كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى انترنت الأشياء وتحليل البيانات الضخمة، مؤكدا أن البرنامجين قد لاقى إقبالا كبيرا من الطلاب لتميز هذه البرامج المستحدثة والتى تواكب متطلبات سوق العمل الحالية على مستوى العالم.



رافق رئيس الجامعة فى جولته الدكتور أسامه عبد الرؤوف عميد الذكاء الاصطناعي، الدكتور أيمن عبد الحميد المستشار الهندسى لرئيس الجامعة، المهندسة رباب الدالى مدير عام الشئون الهندسية.

