اليوم السابع
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أكرم القصاص
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رئيس الإمارات: تغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا

الأحد، 25 سبتمبر 2022 01:46 م
رئيس الإمارات: تغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
أ.ش.أ

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أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أن التعاون والحوار وتغليب الحلول الدبلوماسية هو السبيل لمعالجة مختلف القضايا والأزمات ومواصلة النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمستقبلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال لقاء الشيخ محمد بن زايد مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الذي يزور الإمارات حاليا، حيث بحث الجانبان مسارات التعاون والفرص المطروحة لتعزيز الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع البلدين خلال المرحلة المقبلة خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إضافة إلى الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة والجهود المشتركة في معالجة التغير المناخي والحفاظ على البيئة واستدامتها.

وناقش الجانبان عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.. وأعربا عن تطلعهما إلى العمل المشترك لتحقيق مزيدٍ من التطور في مسار العلاقات الثنائية والبناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية.

كما تطرق اللقاء إلى أهمية مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 28" الذي تستضيفه دولة الإمارات خلال العام المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27)، خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر 2022 والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا.

 


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