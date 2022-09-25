حبس المتهمين بالاستيلاء على أموال تاجر عملة بالسوق السوداء 4 أيام

كتب سليم على

قررت النيابة العامة في جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين ، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالاستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص "تاجر عمله" كرهاً عنه ولاذوا بالفرار، وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهمين، للوقوف على نشاطهم لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهم تهمة السرقة بالإكراه.

وكشفت أجهزة الأمن في القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من (أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة)، بسابقة تعرفه على أحد الأشخاص عبر مواقع التواصل الإجتماعى، لرغبته فى شراء سيارة، واتفق معه على التقابل فى أحد الأماكن بدائرة القسم لإنهاء إجراءات البيع، وفور وصوله فؤجئ بقيام 4 أشخاص يستقلون سيارتان بمغافلته واستولوا منه على مبلغ مالى أثناء معاينته للسيارة ولاذوا بالفرار .

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تبين عدم صحة رواية المُبلغ، وبإعادة مناقشته عدل عن أقواله، وأقر بأنه حضر للمنطقة محل البلاغ لمقابلة أحد الأشخاص لاستبدال المبلغ المالى المستولى عليه إلى عملة أجنبية بسعر أقل من السوق المصرفى بقصد الإتجار به، وفور وصوله للمكان المشار إليه فوجئ بتواجد المذكورين وإستولوا منه على المبلغ المالى كرهاً عنه ولاذوا بالفرار.. وبتكثيف التحريات أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (4 أشخاص، مقيمين بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة).

وعقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء علاء بشندي رئيس مباحث المديرية، أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما أضاف أحدهم بسابقة تعرفه على المجنى عليه من خلال مواقع التواصل الإجتماعى وإيهامه بقدرته على إستبدال العملة المحلية بعملة أجنبية أقل من السوق المصرفى، وفى سبيل ذلك إستعان بباقى المتهمين وإرتكاب الواقعة ، كما أقروا بتقسيم المبلغ المالى المستولى عليه فيما بينهم، وتم بإرشاد ثلاثة من المتهمين ضبط (مبلغ مالى من متحصلات الواقعة – مشغولات ذهبية تم شرائها من متحصلات واقعة السرقة) وأضافوا بإنفاقهم باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية ، وبإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين وإتهمهم بالسرقة.