جامعة القناة تشارك بفريق بحثي فى مشروع "موسوعة النباتات البرية المصرية".. صور

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تُولي إهتماماً خاصاً بالجانب البحثي والأكاديمي، وتعزيز التعاون بين العلماء والباحثين لبناء القدرات العلمية والتكنولوجية من خلال ربط الأبحاث والدراسات العلمية بالمشكلات الراهنة والعمل على إيجاد حلول علمية لها.

وأعلن "مندور" مشاركة فريق بحثي بالجامعة في المشروع الوطني "موسوعة النباتات البرية المصرية" الممول من أكاديمية البحث العلمي ،مؤكداً أن هذة المشاركة نابعة من دور الجامعة في وضع إستراتيجيات في مجال البحث العلمي بما يسهم في تقدم المعرفة العلمية بمجال النباتات البرية المصرية .

وأضاف الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وعضو الفريق البحثي أن المشروع يهدف إلى مسح النباتات في المناطق المدروسة (ساحل البحر الأحمر وشمال سيناء)، وتحديث تقييم التهديد الواقع على النباتات البرية في المناطق الدراسة.

وتابع الدكتور عبدالرؤوف مصطفى أستاذ البيئة النباتية المتفرغ بكلية العلوم بالجامعة الباحث الرئيسي أن الفريق البحثي يساعد بتوثيق المعلومات المتاحة عن الأنواع النباتية الهامة التي تنمو في مناطق الدراسة وخاصة النباتات المتوطنة والمهددة بالإنقراض والإقتصادية (بما في ذلك الطبية).

تأتى المشاركة بالمشروع من خلال نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين ويضم فريق العمل: الدكتور محمد سعد زغلول أستاذ علوم البيئة بكلية العلوم - جامعة قناة السويس، والدكتور منير عبد الغنى أستاذ التصنيف والفلورا المتفرغ بكلية العلوم - جامعة القاهرة، والدكتورة سميرة رزق منصور أستاذ الميكروبيولجى المتفرغ بكلية العلوم – جامعة قناة السويس، بالإضافة إلى طلاب الماجستير ببرنامج الماجستير الدولى في البيئة.