جامعة السادات تنظم دورة توعية عن "مبادئ الإسعافات الأولية" للعاملين بالمصانع

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة للمشروعات البيئية بالتعاون مع الإدارة الطبية بجامعة مدينة السادات، اليوم الأحد، دورة إسعافات أوليه لمصنع دهانات ) بالمنطقة الصناعية الرابعة بمدينة السادات، وكان فى استقبال الزيارة مدير المصنع، تحت رعاية الدكتور خالد جعفر - القائم بعمل رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد منير سليمه - مدير عام المشروعات البيئية بالجامعة.

وأوضح جعفر على أهمية الدور المهم الذى تقوم به الجامعة، من خلال قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة لتقديم دورات تدريبية للعاملين بالمصانع، وأن مدينة السادات منطقة صناعية، ومن أهداف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مشاركة المجتمع الخارجى، والتأثير الإيجابى للمجتمع، وعمال المصانع يواجهون مخاطر أثناء عملهم تحتاج إلى توعية بالمبادئ الأولية بالإسعافات الأولية لإنقاذ المصاب، وسرعة الاستجابة. حاضر بالدورة الدكتور محمود مهدى الناظلى طبيب بالإدارة الطبية بالجامعة.

حيث تناول توعية العاملين بأهمية الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع أى حادث مرضى مفاجئ سواء حروق فى دراجاتها المختلفة، سواء كان حرق من الدرجة الأولى، الثانية، الثالثة من خلال تبريد الجرح، وأكد على أهمية تفادى التعامل الخاطئ مع الحروق بالطرق الشائعة، وتناول أيضاً الكسور وكيفية التعامل مع الكسور بالطريقة الصحيحة لعدم الإضرار بالمصاب، سواء كانت سطحية، أو عميقة، من بداية الجرح، وكيفية كتم النزيف، والتعامل مع البتر الكامل مع أى عضو بالجسم، وكيفية الحفاظ عليه بالطريقة الصحيحة، حتى وصول سيارة الإسعاف.

كيفية التعامل مع السكتة الدماغية بالطريقة الصحيحة، وانخفاض وارتفاع السكر وعمل الإسعاف الأولى بوضع ملعقة عسل نحل تحت لسان المريض، وأهمية وجود جهاز قياس السكر فى كل بيت، كما ألقى الضوء على الأنسولين وكيف أنه يعتبر بوابة أى خلية بالجسم، وكيفية التعامل مع الجلطات، والنزيف بالمخ، والأزمات القلبية، والاختناق والإفاقة والإنعاش، ونوبة الصرع، وضربات الشمس، وحالات التسمم، ولدغات الحشرات السامه والحيوانات المفترسة، والتعامل بالشكل الصحيح، وخاصة فى مرحلة ما قبل وصول سيارة الإسعاف.

شارك العمال من خلال التفاعل والتجاوب بالدورة، وعرض الأسئلة الخاصة بالمشاكل التى تواجههم أثناء عملهم بالمصنع، أو خارجه.

وأكد منير بأهمية دور الجامعة فى المشاركة المجتمعية، وبالأخص قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة - الإدارة العامة للمشروعات البيئية فى خدمة قطاع عريض من العاملين بمصانع مدينة السادات، والهدف هو توعية العاملين من خلال الدورات التدريبية ليكونوا على دراية بالإسعافات الأولية، وإيجاد الحلول السريعة وكيفية التعامل مع المصاب قبيل إحضار الإسعاف.