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تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى الصومال

الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:45 م
تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مصر ترسل مساعدات للأشقاء فى الصومال القوات المسلحة
كتب زكى القاضى

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تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار استمرار الدعم والتضامن المصرى فى مختلف المحن والأزمات مع الأشقاء داخل القارة الأفريقية، أقلعت طائرتا نقل عسكريتان محملتان بكمية من المساعدات المقدمة إلى جمهورية الصومال الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل الأشقاء فى دولة الصومال .
 
 
كما قامت القوات المسلحة بدفع عدد 2 طاقم طبى على متن الطائرتين لتنفيذ إجراءات الإخلاء الطبى لعدد من مصابى الجيش الصومالى إثر إصابتهم خلال العمليات الإرهابية بالصومال لتلقى العلاج بمستشفيات القوات المسلحة .
 
وقامت إدارة الخدمات الطبية على الفور برفع حالة الإستعداد بمستشفيات القوات المسلحة التى تم نقل المصابين إليها من خلال عدد من عربات الإسعاف المجهزة طبياً وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم .
 
يأتى ذلك تأكيداً على متانة الروابط التاريخية التى تجمع بين مصر والصومال، وإنطلاقا من دور مصر الرائد تجاه دول القارة الأفريقية فى مختلف الظروف وتقديم الدعم والتضامن الكامل لهم .

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الصومال

اليوم السابع بلس

مساعدات مصرية للصومال



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