تعيين هشام رمضان عضوا منتدبا لقناة السويس للتأمينات

كتب هانى الحوتى

عُين هشام رمضان مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية السابق، عضوًا منتدبًا لشركة قناة السويس لتأمينات الحياة، وذلك بعد استقالته من منصبه منذ أيام.

وحصل هشام رمضان على ماجستير ودبلوم في العلوم الإكتوارية من جامعة سيتي بلندن عام 2000، كما حصل على عضو مجلس إدارة معتمد من Risk Matrices عام 2007، وبدأ رمضان حياته الوظيفية بالهيئة المصرية للرقابة على التأمين كباحث إكتواري، ثم تدرج في المناصب إلى أن تولى منصب نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصر لتأمينات الحياة عام 2010، ثم عين مستشارا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة في أكتوبر 2017، وله خبرات في مجالات التأمين والاستثمار والتمويل، كما شارك في عضوية عدد من لجان العمل بوزارة الاستثمار وهيئة الرقابة المالية، كما تولى عضوية مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مجالى التمويل والاستثمار.