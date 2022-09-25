تعرف على الكولسترول المؤكسد وطرق خفض نسبته فى الجسم

كتب – حسام الشقويرى

الكوليسترول المؤكسد يصنع في الجسم بسبب البروتين الدهني منخفض الكثافة(LDL) ، الذي يطلق عليه أحيانًا الكوليسترول "الضار" ، ويمر بتفاعل كيميائي، و يتراكم على جدران الشرايين التي تنقل الدم بعيدًا عن القلب، ويمكن أن يؤدي تناول الكثير من الكوليسترول المؤكسد إلى تصلب الشرايين ، و يؤدي الانخفاض الناتج في تدفق الدم في الشرايين إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتة الدماغية ، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

وتشمل الأطعمة المؤكسدة الخافضة للكوليسترول ما يلي:

الفواكه والخضروات : المنتجات غنية بمضادات الأكسدة بخصائص طبيعية مضادة للالتهابات قد تساعد في تقليل أكسدة البروتين الدهني منخفض الكثافة.

الدهون الصحية : تساعد الدهون الصحية ، مثل تلك الموجودة في المكسرات والأفوكادو والمأكولات البحرية ، على زيادة الكوليسترول الجيد. يُعتقد أن هذا له تأثير مضاد للأكسدة بسبب قدرته على تحييد إنزيم يلعب دورًا في الأكسدة.

الأطعمة التي تسبب الكولسترول المؤكسد

تشمل الأطعمة التي تسبب الكوليسترول المؤكسد والتي يجب الحد منها أو تجنبها ما يلي:

الدهون المتحولة والمشبعة : الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المتحولة والمشبعة تشمل المعجنات والأطعمة المقلية ورقائق البطاطس وأي طعام مطبوخ مع شحم الخنزير.

الأطعمة السكرية : تم ربط السكريات المكررة بمستويات أعلى من الكوليسترول المؤكسد.

لم يثبت أن السكريات الطبيعية ، مثل تلك الموجودة في الفاكهة ، تزيد من نسبة الكوليسترول.

ما الذي يمكن أن يساعد في تقليل الكوليسترول المؤكسد؟

يمكنك زيادة جهودك لمنع الكوليسترول المؤكسد من خلال:

الإقلاع عن التدخين أو تجنبه . يعرضك التدخين للمواد الكيميائية التي تعزز تكوين الجذور الحرة ، مما يزيد من ضرر الأكسدة.

السيطرة على نسبة السكر في الدم . إذا تم تشخيصك بمرض السكري ، أو مجموعة من الحالات التي تؤثر على نسبة السكر في الدم ، أو متلازمة التمثيل الغذائي ، وهي مجموعة من الحالات التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب والسكري ، فمن المهم الحفاظ على مستويات السكر لديك تحت السيطرة.

ممارسة النشاط البدنى . يمكن أن يساعد النشاط البدني المنتظم في رفع البروتين الدهني عالي الكثافة ، أو الكوليسترول "الجيد".

تحتوي بعض الأدوية الخافضة للكوليسترول ، مثل الستاتين ، أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات قد تساعد في منع الالتهاب الذي يعزز تراكم الترسبات في الشرايين.