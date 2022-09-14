4 وجبات خفيفة تناولها يخفض نسبة الكوليسترول في الدم.. منها الجزر والشوفان

كتبت ميرفت رشاد

إذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم ، فإن إجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يكون جزءًا أساسيًا من إدارته، قد يشمل ذلك ممارسة الرياضة بشكل أكثر انتظامًا ، أو اختيار المشروبات الصحية ، أو تغيير نظامك الغذائي. إذا كنت تراقب ما تأكله ، فالأمر لا يتعلق فقط بتجنب الأطعمة الضارة بالكوليسترول ، ولكن أيضًا تناول الأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفضه، وفى السطور القادمة سنوضح أفضل الوجبات الخفيفة التي يمكنك تناولها لخفض الكوليسترول، وفقا لما نشره موقع "eatthis".

الأفوكادو:

الأفوكادو عبارة عن فاكهة تحتوي على دهون أحادية غير مشبعة ، والتي تساعد على خفض نسبة الكوليسترول الضار LDL ، ويمكن تناولها مع توست القمح الكامل الذى يحتوي على ألياف قابلة للذوبان، حيث يمكن للألياف القابلة للذوبان أن تربط الكوليسترول في الأمعاء وتزيله من الجسم.

دقيق الشوفان:

دقيق الشوفان يحتوي على ألياف قابلة للذوبان ، مما يساعد على ربط الكوليسترول في الأمعاء وإزالته من الجسم ، فإن تناول حوالي كوب ونصف من دقيق الشوفان المطبوخ يوميًا يمكن أن يخفض نسبة الكوليسترول بنسبة 5 إلى 8 في المائة، كما يمكن إضافة زيت الزيتون والقرفة للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول الضار والكوليسترول الكلي لدى المصابين بداء السكري من النوع 2 .

عصير الخضروات والتوت وبذور الشيا:

يحتوي هذا المزيج على جميع العناصر الغذائية اللذيذة ويمكن أن يساعد في مستويات الكوليسترول في الدم، تحتوي الخضار والتوت على ألياف قابلة للذوبان ، يمكنها ربط الكوليسترول في الأمعاء وإزالته من الجسم .

السبانخ هي إحدى الخضروات التي تعمل بشكل رائع في خفض نسبة الكوليسترول ، كما يحتوي التوت أيضًا على مضادات الأكسدة التي تعتبر رائعة لحماية كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة من الأكسدة في الجسم، يمكن إضافة بذور الشيا أو بذور الكتان إلى المزيج، كلاهما يحتوي على الألياف للمساعدة في خفض الكوليسترول عن طريق خفض كمية الكوليسترول الضار الذي يتم امتصاصه في مجرى الدم.

الجزر :

الجزر ، مثل الخضروات الأخرى ، ملييء بالألياف القابلة للذوبان ، فإن الأمعاء لا تمتص الألياف القابلة للذوبان، يمكن إضافة الحمص لانه يحتوى على ألياف قابلة للذوبان ، مما يخفض نسبة الكوليسترول .