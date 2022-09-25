تعرف على أعراض متلازمة الشريان التاجي وتشخيصها

كتب – حسام الشقويرى

إذا كنت أنت أو أحد أفراد أسرتك مصابًا بمرض الشريان التاجي ، فربما تكون قد سمعت بمصطلح "متلازمة الشريان التاجي الحادة" ، والتي يشار إليها أيضًا باسم، ACS وهو مصطلح جديد نسبيًا يستخدمه أطباء القلب ، ومتلازمة الشريان التاجي الحادة هي حالة طارئة تصيب الشرايين التاجية، وتشير الى ان الضرر القلبي الدائم يحدث الآن أو من المحتمل أن يحدث في أي وقت، وفقا لما نشره موقع verywellhealth

الأسباب

يحدث ASC عندما تتشكل جلطة دموية فجأة داخل الشريان التاجي ، عادةً بسبب التمزق الحاد في اللويحات المتصلبة . يمكن أن يحدث تمزق البلاك في أي وقت ، وغالبًا دون سابق إنذار. قد ينتج عن الجلطة الدموية انسداد جزئي أو كامل للشريان ، وفي كلتا الحالتين تعرض عضلة القلب التي يوفرها هذا الشريان لخطر مباشر.

الأنواع الثلاثة للـ الشريان التاجي الحاد

يقسم أطباء القلب الشريان التاجي الحاد إلى ثلاثة أنماط سريرية متميزة، اثنان منهم يمثلان أشكال مختلفة ، ويمثل أحد أشكال الذبحة الصدرية الشديدة بشكل خاص ، وتسمى "الذبحة الصدرية غير المستقرة"، والثالثة ناجمة عن جلطات دموية حادة في الشرايين التاجية.

الأعراض

أكثر أعراض الشريان التاجي الحاد شيوعًا هي ألم الصدر أو الضغط أو الضيق أو الانزعاج، و تتشابه جودة ألم الصدر المصاحب للـ الشريان التاجي الحاد بشكل عام مع تلك التي تعاني منها الذبحة الصدرية المستقرة ولكنها غالبًا ما تكون أكثر حدة وتكرارًا واستمرارية، إلى جانب عدم الراحة في الصدر ، وغالبًا ما يعاني الأشخاص المصابون بالـ الشريان التاجي الحاد من أعراض مزعجة أخرى مثل التعرق ، والدوخة ، والغثيان ، والقلق الشديد ، وما يوصف غالبًا بأنه "شعور بالهلاك الوشيك".

إجراء التشخيص الصحيح

إذا كنت مصابًا بالـ الشريان التاجي الحاد ، فعادةً ما تؤدي الأعراض والفحص البدني والتاريخ الطبي وعوامل الخطر القلبية إلى توجيه الطبيب فورًا للاشتباه بشدة في التشخيص، و من هذه النقطة ، سيفحصون بسرعة مخطط كهربية القلب ويقيسون إنزيمات القلب، و يتم إطلاق إنزيمات القلب في مجرى الدم عن طريق موت خلايا عضلة القلب ، لذا فإن الارتفاع في إنزيمات القلب يعني حدوث تلف لخلايا القلب.