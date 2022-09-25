تطعيم 18 ألفا و 300 مواطن فى اليوم الأول لحملة "طرق الأبواب" بسوهاج

أعلن الدكتور سامى النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال الإجتماع الذى ترأسه، والدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، عن حصول 18 ألف و 348 مواطن على لقاح فيروس كورونا، وذلك بحضور الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائى، والمشرف العام على تنفيذ الحملة، وفريق إشراف قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة ومديرى الإدارات الصحية بالمحافظة، وذلك لمناقشة أهم الملاحظات وتقييم الأداء للفرق المشاركة بالحملة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لحملة طرق الأبواب بمحافظة سوهاج، والتى تأتى بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وبرعاية اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج.

ومن جانبها، أشادت الدكتورة كريمة حامد، وكيل المديرية، بتعاون جميع الجهات والمواطنين وحرصهم للحصول على اللقاح. أضافت الدكتورة غادة أحمد، مدير عام الطب الوقائى، أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 12 سنة على أرض المحافظة. تأتى هذه الحملة ضمن الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة للحفاظ على إستمرار استقرار الوضع الصحى.