تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال الصيانة بكوبرى الفردوس الجديد

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال الصيانة بكوبرى الفردوس الجديد بمحور صلاح سالم، فى الاتجاه القادم من ميدان العروبة تجاه نفق الأزهر، الأمر الذى يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

أولًا: الاتجاه القادم من محور صلاح سالم، تجاه نفق الأزهر، وستكمال حركة المركبات "فيما بين كوبرى الفردوس الجديد والقديم" فيميناً إتجاه شارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من أسفل كوبرى أحمد سعيد إتجاه محور صلاح سالم فيميناً إتجاه نفق الأزهر.

ثانيًا: الاتجاه القادم من محور جيهان السادات اتجاه مطلع كوبرى الفردوس الجديد من شارع أحمد سعيد "مطلع شيل أوت" إستكمال حركة المركبات الطولى بشارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من أسفل كوبرى أحد سعيد إتجاه محور صلاح سالم فيمينا إتجاه نفق الأزهر.

على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال فى مدة زمنية ليلتين "ليلاً فقط" اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك يومى الأحد والإثنين الموافقين 25، 26/9/2022 فقط، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.