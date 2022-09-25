كتب كريم صبحى

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة فتاة وعاطلين بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته بالإكراه، وأدلى عاطلان وفتاة المتهمين بقتل سائق توك توك فى السلام باعترافات تفصيلية فى تحقيقات النيابة.

وكشفت أوراق القضية أن دور المتهمة أن تستقل التوك التوك مع المجنى عليه فى منطقة مدينة السلام، وطلبت منه توصيلها لأحد الشوارع على أن ينتظرها المتهمين، وعقب وصولها إلى المكان المتفق عليه بين المتهمين، ألقوا "شطة سائلة" على أعين السائق المجنى عليه لشل حركته للاستيلاء على التوك توك.

واعترف المتهمون بعدم رغبتهم فى قتل المجنى عليه، لكن سائق التوك توك وهو طفل يبلغ من العمر 16 سنة قاومهم، وطلب منهم ترك التوك توك، مما دفع أحد المتهمين لطعنه فى عنقه، قائلا فى الاعترافات "عافر معانا فدبحته" ثم استولوا منه على هاتفه المحمول والتوك توك وبيعه لأحد التجار.

وأمرت نيابة السلام، بإحالة فتاة وشابين لمحكمة الجنايات بتهمة قتل سائق توك توك لسرقته، حيث تبين من التحريات والتحقيقات أن المتهمين الثلاثة "ن. ع" 19 سنة سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ى ت" 22 سنة، سبق اتهامه في قضية مخدرات، و"ر م" 23 سنة تعمل بكوافير، عندما شاهدوا المجنى عليه يستقل "توك توك"، قرروا سرقته فطلبوا منه توصيلهم لطريق بلبيس الجديد، وفور وصولهم لمنطقة نائية، استغل المتهمون انقطاع النور بأعمدة الإنارة، وقام برميه بكيس الشطة علي وجه، وذبحه من الخلف وطعنة بالرأس، وفروا هاربين فور قدومي إليهم.