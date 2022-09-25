بولندا.. وقفة احتجاجية تندد بعواقب الانحياز لأوكرانيا

كتب محمد جمال

نظمت في العاصمة البولندية وارسو وقفة احتجاجية طالب المشاركون فيها بالنأي ببولندا عن أزمة أوكرانيا، والتخلي عن دعم كييف تحت شعارات مختلفة، بحسب "روسيا اليوم".

وقاد الفعالية الاحتجاجية الحزب القومي "اتحاد التاج البولندي" بزعامة غيرزيغورز براون، تحت شعار "أوقفوا أكرنة بولندا".

وتجمع أكثر من 100 شخص في ساحة عامة بالقرب من قصر الثقافة والعلوم حاملين الأعلام الوطنية البولندية ولافتات كتب عليها: "أوقفوا الأكرنة"، "أوقفوا زوال بولندا"، "الأوكرانيون ليسوا سوى أداة في أيدي السياسيين"، لن نتخلى عن الحقيقة"، "كفى سرقة تحت ستار مساعدة أوكرانيا؟".