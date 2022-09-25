المالية: تيسير إجراءات الإفراج الجمركى ورد الضريبة لضيوف مصر بقمة المناخ.. فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل اسلام سعيد العديد من الاخبار الاقتصادية خلال نشرة تلفزيون اليوم السابع اليوم ومنها ، تيسير إجراءات الإفراج الجمركي ، حيث أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا وزاريًا بتشكيل لجنة من قيادات مصلحتي الضرائب، والجمارك، لتيسير إجراءات الإفراج الجمركي ورد ضريبة القيمة المضافة لضيوف مصر فى قمة المناخ المزمع عقدها فى مصر، خلال نوفمبر المقبل، التى تحظى بمشاركة واسعة من الدول الأعضاء بمنظمة الأمم المتحدة موضحًا أن هذه اللجنة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير الإفراج الجمركي المؤقت علي جميع المعدات والآلات الواردة بصحبة الوفود الرسمية و الإعلامية العالمية المشاركة فى قمة المناخ.

وتم استعراض تراجع مؤشرات البورصة ، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط تداولات ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 129 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 687.272 مليار جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 9895 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 1895 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 12202 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 4002 نقطة.

من جانب اخر تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022، استقرارا عند نفس مستوى أسعار ختام تداولات أمس السبت، وسجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1130 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 يسجل 1130 جنيها.

عيار 18 يسجل 969 جنيها.

عيار 24 يسجل 1291 جنيها.

الجنيه الذهب 9040 جنيها.

اللنك