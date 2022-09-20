كيف تحجز وحدة سكنية فى 25 محافظة وما الشروط المطلوبة؟ فيديو

كتبت ريهام الباشا

استعرض الزميل عبد الحليم سالم عددا من الاخبار الهامة والخدمية خلال النشرة الاقتصادية لتلفزيون اليوم السابع منها خطوات محددة كيفية حجز وحدة سكنية في المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين وهى كالتالى ..

1- توجه لأقرب مكتب بريد يوم 25 سبتمبر الجارى لشراء كراسة الشروط.

2- ادخل على الموقع الإلكترونى لصندوق الإسكان الاجتماعى لتسجيل بيانات على الموقع وإنشاء حساب باسمك.

3- استكمل الأوراق المطلوب والتي تنص عليها كراسة الشروط وتتمثل

أ‌- صورة البطاقة للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة

ب‌- إيصال نور

ت‌- شهادة دخل للزوج والزوجة في حال المتقدم أسرة

ث‌- برنت تأمينات ان وجد

ج‌- قسيمة زواج مميكنة

ح‌- صور شهادات ميلاد الأبناء

4- قم بالدخول على موقع الصندوق في الموعد المحدد لرفع الأوراق المطلوبة

5- قم بسداد مبلغ جدية الحجز في أقرب مكتب بريد إليك.

6- بالنسبة للمحافظات التي تشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري هي

-الأقصر ،القليوبية ،برج العرب الجديدة ،الفيوم ، الفيوم الجديدة ،- البحيرة

-كفر الشيخ ، مرسى مطروح ،- أسيوط ،- المنوفية ،- الإسماعيلية

-وسوهاج ، أخميم الجديدة ،- الشرقية ،- السويس ، بني سويف

-الغربية ،- دمياط ،- أسوان ،- الدقهلية ،- شمال سيناء ،- قنا

-المنيا ،- المنيا الجديدة.

اما المحافظات التي ستسلم خلال خلال 18 شهراً بمدن



-أكتوبر الجديدة "غرب المطار"

-جرزا القطوري

-العياط"، دمنهور".

8- الطرح يأتي ضمن المرحلة الثالثة لمشروع سكن لكل المصريين.

9- سيتم طرح وحدات بنظام مبادرة التمويل العقارى ذات العائد الـ 3%.

10- صندوق الإسكان الاجتماعى حدد يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط لشراء كراسة الشروط وتقديم الأوراق وسداد مقدم الحجز.

11- اعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

12- يتم دفع مقدم يبدأ من 10 % لوحدات محدودي الدخل.

13- يتم سداد 15 % مقدم لوحدات متوسطي الدخل .

14- أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه

15- تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

16- بالنسبة لمحدودى الدخل، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 6 الاف جنيه. وللمتزوج 8 آلاف جنيه .

16- بالنسبة لمتوسطى الدخل ، الحد الأقصى للدخل الشهرى للأعزب 13000 جنيه شهرياً للفرد الأعزب، و18000 جنيه شهرياً للأسرة.

17- تم رفع سعر بيع الوحدة إلى 1.7 مليون جنيه بدلاً من 1.4 مليون جنيه للوحدات كاملة التشطيب بمساحة تصل إلى 150 م2، وذلك لفئة متوسطى الدخل.

18- تم زيادة الحد الأقصى للفئة المستحقة للدعم النقدى من منخفضى الدخل، بحيث يتراوح من 5000 جنيه بحد أدنى،وحتى 4500 جنيه صافى شهريا، وتصل إلى 60000 جنيه لفئات الدخل الأدنى من 3000 جنيه صافى شهرياً، على أن يكتفى بتقديم دعم سعر العائد والدعم غير المباشر لذوى الدخل الشهرى أعلى من 4500 جنيه شهرياً.

كما استعرض عبد الحليم سالم خبرا حول تشديد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، على أهمية العلاقات مع مصر، مشيرا إلى أن موسكو تنظر إلى القاهرة كأحد أهم الشركاء فى أفريقيا والعالم العربي.

أضاف بوتين فى كلمة له اليوم، أن روسيا تعمل على إنجاز مشروعات كبيرة للتعاون مع مصر، معلقا بقوله: علاقات الصداقة مع مصر تسمح بتطوير الشراكة معها.، مشيرا إلى أن التعاون مع مصر يتطور بمجالات عديدة ولا سيما الطاقة والتجارة.

تابع: مصر من أهم الدول التى تربطنا بها علاقات قوية واسترتيجية.

على جانب أخر، أعلن الرئيس الروسى أن بلاده مستعدة لتصدير القمح إلى الدول الفقيرة مجانا.

وتم استعراض ما أكده الدكتور محمد معيط وزير المالية، مد الفترة التجريبية لمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية حتى 31 ديسمبر المقبل، على أن يبدأ التطبيق الإلزامي في الأول من يناير 2023 ، بدلاً من الأول من أكتوبر 2022.

بجانب تنظيم الغرفة الأمريكية التجارية للولايات المتحدة الامريكية غدا الأربعاء مؤتمرا في نيويورك لدعم مؤتمر المناخ cop 27 في شرم الشيخ، وذلك وفقا لما أعلنته الغرفة على موقعها الرسمي.

وأشارت الغرفة إلى أن المؤتمر يشهده سامح شكري، رئيس COP27 المعين وزير الخارجية، والدكتور محمود محيى الدين رائد المناخ، ومايرون بريليانت، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الشؤون الدولية، الولايات المتحدة غرفة التجارة، ومارتي دوربين، نائب الرئيس الأول للسياسات ورئيس معهد الطاقة العالمي، الولايات المتحدة غرفة التجارة.

وتضمنت النشرة أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء حيث شهدت ارتفاع بحوالي 4 جنيهات، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 1120 جنيها للجرام، وبلغ سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية 1665 دولار حالياً ، ليواصل سعر الذهب محليا صعوده واستمرار الهبوط في السعر العالمي.