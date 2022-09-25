اليوم السابع
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المؤبد لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج

الأحد، 25 سبتمبر 2022 04:48 م
المؤبد لمتهم بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص في سوهاج محكمة - أرشيفية
سوهاج – عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير، بمعاقبة المتهم "ش.م" عامل بالسجن المؤبد غيابيا، لاتهامه بإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص، في دائرة مركز البلينا.

 تعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 ، بدائرة مركز البلينا، عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز البلينا، عن قيام المتهم بإحراز سلاح نارى بندقية آلية وذخيرة بدون ترخيص، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بالواقعة ، وتمت إحالة القضية لمحكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.




 


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جنايات سوهاج

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