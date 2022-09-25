الكنيسة ترسم 115 شماسا فى المنصورة و 21 فى شبرا.. صور

صلى الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي صباح أمس، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية كوم المنصورة، وعقب صلاة الصلح، صلى صلوات رسامة 115 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.
وفي السياق ذاته افتتح الأنبا بسنتى قاعة جديدة باسم نيافة أنبا لوكاس بالكنيسة، وأيضًا مدرسة الفصل الواحد بالجمعية الخيرية القبطية بكوم المنصورة بالتعاون بين الكنيسة والتعليم الموازى.
وصلى الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، القداس الإلهى، في كنيسة الشهيد مار جرجس بخمارويه، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة 21 من أبناء الكنيسة في رتبة أغنسطس للخدمة بالكنيسة ذاتها.
الكنيسة ترسم 115 شماس فى المنصورة
الكنيسة ترسم 115 شماس في المنصورة
الكنيسة ترسم 115 شماس فى المنصورة و21 في شبرا
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