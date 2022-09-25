الكنيسة ترسم 115 شماسا فى المنصورة و 21 فى شبرا.. صور

صلى الأنبا بيسنتى أسقف إيبارشية أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة، القداس الإلهي صباح أمس، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بقرية كوم المنصورة، وعقب صلاة الصلح، صلى صلوات رسامة 115 من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس.

وفي السياق ذاته افتتح الأنبا بسنتى قاعة جديدة باسم نيافة أنبا لوكاس ب الكنيسة ، وأيضًا مدرسة الفصل الواحد بالجمعية الخيرية القبطية بكوم المنصورة بالتعاون بين الكنيسة والتعليم الموازى.