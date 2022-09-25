اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الكنيسة تختتم مسابقة "أوتار داود 2" بحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر بالعباسية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:46 ص
الكنيسة تختتم مسابقة "أوتار داود 2" بحدائق القبة والوايلى ومنشية الصدر بالعباسية الكنيسة تختتم مسابقة أوتار داود 2
كتب ـ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اختتمت كنائس قطاع حدائق القبة والوايلي ومنشية الصدر والعباسية، أمس، مسابقة "أوتار داود 2" للألحان لصيف 2022، لأبناء كنائس القطاع من كافة المراحل الدراسية وأولياء أمورهم.
 
وتناولت المسابقة هذا العام عددًا من ألحان القداس وتسبحة المناسبات (طقس التماجيد)، وشارك فيها أكثر من 2000 من أبناء كنائس القطاع.
 
وصلى الأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس القطاع القداس الإلهي بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالدير البحري حدائق القبة، 
 
وشارك فى حفل ختام المسابقة عدد كبير من الآباء كهنة كنائس القطاع، وعقب القداس وزّع نيافته الكؤوس للكنائس الفائزة.
 
الكنيسة تختتم مسابقة أوتار داود2 بالعباسية
الكنيسة تختتم مسابقة أوتار داود2 بالعباسية

الكنيسة تختتم مسابقة أوتار داود 2
الكنيسة تختتم مسابقة أوتار داود 2

اختتام مسابقة أوتار داود 2
اختتام مسابقة أوتار داود 2

 


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

مسابقه اوتار داوود

قطاع حدائق الوايلى



الموضوعات المتعلقة

الكنيسة تصلى قداس الأربعين للقمص عبد المسيح بخيت كاهن أبو سيفين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:34 ص

الكنيسة تحتفل بعشية عيد الصليب مساء غد الإثنين

الأحد، 25 سبتمبر 2022 10:22 ص

الكنيسة ترسم 115 شماسا فى المنصورة و 21 فى شبرا.. صور

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:33 ص

الكنيسة تختتم فعاليات مؤتمر القرن السابع ثوابت ومتغيرات بالمركز الثقافى الأرثوذكسى

الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:14 ص

الكنيسة تنظم المؤتمر الثامن للتاريخ الكنسى بعنوان "ثوابت ومتغيرات"

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 05:00 ص

كنائس مصر تحتفل بعيد الصليب 27 سبتمبر لمدة 3 أيام.. الكاثوليك بمحافظات الصعيد يشاركون الأرثوذكس الاحتفال.. القمص عبدالمسيح: القداسات 7 صباحاً بطقس الفرح لمدة 3 أيام.. ومطران سوهاج: نوفر ترانيم ظهرا للأطفال

الجمعة، 23 سبتمبر 2022 02:00 ص

مجمع الأديان بمصر القديمة قبلة الجميع.. تطوير المنطقة بالكامل ضمن مشروع مسار العائلة المقدسة.. ترميم المعبد اليهودى والعقارات المحيطة بالكنائس.. وإنشاء ساحة لمسجد عمرو بن العاص.. صور

الخميس، 22 سبتمبر 2022 10:30 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة