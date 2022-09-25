"القوى العاملة": إطلاق مبادرة "المناخ مسئوليتى" بالقاهرة

كتبت آية دعبس

انطلقت مبادرة المناخ مسئوليتي بمديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة في إطار الجهود المبذوله من قبل وزارة القوي العاملة من أجل تعزيز وجود بيئة عمل آمنة، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنشر الوعي البيئي والمناخي على كافة الأصعدة، بالتزامن مع استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP-27 ، والذي سيعقد في مدينة شرم الشيخ.

وأوضح احمد نظمى مدير مديرية القوى العاملة بالقاهرة في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أنه تم عقد أولي فعاليات مبادرة "المناخ مسئوليتي" بالمديرية بمشاركة ادارة السلامة والصحه المهنيه بالمديرية ، وذلك بمشاركة مجموعة من الشركات لنشر الوعى البيئى والمناخى وتعزيز بيئات العمل .

وأضاف " نظمى " ان المبادرة تناولت مجموعة من المحاضرات ألقتها سحر محمد من العاملين بالادارة المركزية للسلامة بالوزارة حول التغييرات المناخية ، والكيميائية مي محمد من العاملين بالادارة المركزية قامت بالقاء محاضرة عن دور السلامة والصحه المهنيه في التغييرات المناخيه .

من ناحية أخرى، تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد، بشأن عقد ندوة تثقيفية في مجال السلامة والصحة المهنية لإحدى الشركات بأبو طرطور بالوادى الجديد، وذلك في إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاته بزيادة الدور التوعوي للمديريات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل .

وأكد أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد فى تقريره،اليوم الاحد أن الندوة نظمها مكتب السلامة والصحة المهنية بالخارجة فى إطار دوره المجتمعي تجاه المنشآت بتوعية العاملين بالمنشآت والمسئولين لتوفير بيئةعمل آمنة .

وأضاف مدير المديرية ، ان الندوة تناولت عدة موضوعات منها خطط الطوارئ للمنشآت، والمخاطرالتى يمكن أن تواجه العاملين داخل المنشآت وكيفية الوقاية منها، وخطط الإخلاء.