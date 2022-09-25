اليوم السابع
Ads
الأحد، 25 سبتمبر 2022 05:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزير القوى العاملة يلتقى قيادات "العامة للعاملين بالإسعاف"

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:29 م
وزير القوى العاملة يلتقى قيادات "العامة للعاملين بالإسعاف" جانب من اللقاء
كتبت - آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

"حسن شحاتة": النقابات العمالية شريك أساسي في "ثلاثية أطراف الإنتاج"

وائل سرحان: نقاباتنا نموذجا  لاحترام مصر للاتفاقيات الدولية و"الحريات النقابية"

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، إن الوزارة حريصة على وجود منظمات نقابية قوية ومتماسكة وفاعلة، لخدمة عمالها وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، مؤكدا أن النقابات العمالية شريك أساسي في ثلاثية أطراف الإنتاج بجانب الحكومة وأصحاب الأعمال، وأن التوزان بينهم منهج وعقيدة لدى"الوزارة"، مشيرا إلى أن مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية والعربية والدستور والقوانين التي ترسخ مبادئ الحوار المجتمعي بين كافة الأطراف من أجل الاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ودعم خطة التنمية الشاملة التي تسعى الدولة لتحقيقها.
 
جاء ذلك، خلال لقاء الوزير، اليوم الأحد، وفد من النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية برئاسة الدكتور وائل سرحان، وذلك بديوان عام الوزارة.
 
وأوضح "سرحان"، دور في خدمة أكثر من 20 ألف عضو بها يشمل قطاع الإسعاف على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن وجود هذه النقابة دليل على أن مصر تحترم الاتفاقيات الدولية وتطبق مبادئ الحريات النقابية على أرض الواقع، منوها أن هذه النقابة تأسست عام 2012 ونجحت في توفيق أوضاعها طبقا لقانون المنظمات النقابية، وان انتخاباتخا أجريت خلال عامي 2018 و2022، وتضم 27 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.
 
وكان ممثلو النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، قد بدأوا اللقاء مع الوزير بتوجيه التهنئة له على ثقة القيادة السياسية، وإسناد مهام وزارة القوة العاملة له، مؤكدين على ثقتهم في قدرة الوزير حسن شحاتة على إدارة الوزارة بشكل يليق بمصر.
 
WhatsApp Image 2022-09-25 at 1.17.58 PM
جانب من اللقاء

القوى العاملة

النقابات العمالية

العاملين



الموضوعات المتعلقة

القوى العاملة: معرض لمنتجات الحرف اليدوية ومستلزمات المدارس ببورسعيد

الأحد، 25 سبتمبر 2022 11:16 ص

القوى العاملة: ندوات للتوعية بأهمية بيئة العمل الآمنة وتغير المناخ فى الشرقية

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:37 م

القوى العاملة: تدريب شباب ببنى سويف على مهن التفصيل والتبريد والتكييف

السبت، 24 سبتمبر 2022 02:24 م

القوى العاملة: عقد مبادرة سلامتك تهمنا بالدقهلية وندوة للسلامة بمدارس الغربية

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:53 م

القوى العاملة: بدء التدريب المهنى على التفصيل والحياكة بالبحر الأحمر

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:21 م

القوى العاملة: تسليم شهادات 5 دورات تدريبية بقرى بسوهاج ضمن "مهنتك مستقبلك"

الخميس، 22 سبتمبر 2022 03:20 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة