اليوم السابع
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القبض على المتهمين باختطاف سائق في الإسكندرية

الأحد، 25 سبتمبر 2022 03:44 م
القبض على المتهمين باختطاف سائق في الإسكندرية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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كشفت أجهزة الأمن، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة باب شرق في مديرية أمن الإسكندرية، من أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بقيام مجهولين باختطاف نجله "سائق" مقيم بذات العنوان حال سيره بدائرة القسم. 
 
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة (8 أشخاص" لعدد 4 منهم معلومات جنائية").
 
عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وأمكن ضبطهم بمحيط محال إقامتهم، وتحرير المجنى عليه من محل إقامة أحدهم، وبحوزتهم (السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأضاف أحدهم بأنه نظراً لوجود خلافات مالية بينه وبين شقيق المجنى عليه "محبوس حالياً على ذمه قضية "نصب وتوظيف أموال" فعقد العزم على إختطاف المجنى عليه وإستعان بباقى المتهمين تمهيداً لمساومه أهليته على تسوية الخلاف المالى فتم إتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمين.
 
 

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