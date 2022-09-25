الداخلية تضبط 1631 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الحملات عن ضبط (1631) قضية تموينية متنوعة من بينها ضبط عدد (431) قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية ومواد البناء بمضبوطات (100٫350 طن "دقيق أبيض– ملح طعام – سكر – أرز –أعلاف" - 12000 عبوة عصائر - 5733 عبوة سجائر – 10 طن حديد تسليح – 7 طن أسمنت) ، وكذا (712) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (19 قضية دقيق مدعم "تصرف - تجميع" - 201 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن - 192 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - 134 قضية عدم إنتظام القيد بسجل حركة الدقيق – 60 قضية توقف عن الإنتاج – 106 قضية متنوعة أخرى).. بمضبوطات (6٫650 طن دقيق بلدى مدعم – 17650 رغيف بلدى مدعم – 95 بطاقة تموينية ذكية) ، وكذا ضبط (23) قضية إستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (1520 إسطوانة بوتاجاز – 300 لتر مواد بترولية) .. بحجم مضبوطات بلغت (124 طن – 17650 رغيف بلدى مدعم – 95 بطاقة تموينية ذكية – 1520 إسطوانة بوتاجاز – 300 لتر مواد بترولية – 5733 عبوة سجائر – 12000 عبوة عصائر).. كان أبرزها ضبط (27٫5 طن ملح طعام ) معبأ داخل عبوات بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعاره بقصد بيعه بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالكة مخزن تابع لمصنع لتعبئة وإنتاج ملح الطعام) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (15طن سلع غذائية "دقيق أبيض – سكر حر – مكرونة – أرز أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة وضبط (14طن سلع غذائية " أرز أبيض – سكر حر – دقيق أبيض") لعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القاهرة، وضبط (10 طن حديد تسليح) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة مواد البناء بدون ترخيص) بمحافظة المنوفية.

وتمكنت الجهود من ضبط (مالك مخبز بلدى – بمحافظة البحيرة) لتصرفه فى كمية قدرها (17640 رغيف خبر بلدى مدعم ) قام المذكور بإثبات عمليات صرف وهمية والتحصل على عدد من الأرغفة المنصرفة وبيعها فى السوق السوداء مستولياً على الدعم المقرر.

وأسفرت الجهود عن ضبط (700 إسطوانة بوتاجاز) تم تجميعها للإتجار بها فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى للإستيلاء على الدعم المقرر.. بحوزة (المدير المسئول عن مستودع إسطوانات بوتاجاز) بمحافظة القليوبية، وضبط (13 طن أعلاف حيوانية) بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأعلاف الحيوانية) بمحافظة المنوفية، وضبط (المدير المسئول عن مخبز بلدى – بمحافظة القاهرة) لتجميعه كمية قدرها (1٫3طن دقيق بلدى مدعم) قام المذكور بعدم إثباتها بسجل حركة الدقيق للإتجار بها فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم.

وفى إطار جهود الإدارة فى رصد ومتابعة المحلات ومراكز الخدمة القائمة على بيع أجهزة التنبيه الصوتية والضوئية الخاصة بمركبات الطوارئ المحظور تداولها بالأسواق.. فقد أسفرت الجهود عن ضبط عدد (4) قضايا بمضبوطات بلغت (97 قطعة "8 قطع صوتية – 54 قطعة ضوئية – 35 قطعة ملصق")، و ضبط (2٫473 طن "مقطعات دواجن") بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الأدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، وضبط (2٫1 طن "أسماك مجمدة – جمبرى مجمد") معبأة داخل عبوات بدون بيانات ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد مطاعم الأسماك بدون ترخيص) بمحافظة الجيزة.

ونجحت الداخلية في ضبط (3طن "أعلاف حيوانية ") معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستخدام الحيوانى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية ، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية) بمحافظة الغربية.

وكما أسفرت جهود حملات رصد ومتابعة حجب "السجائر" والبيع بأزيد من السعر الرسمى والمهربة جمركياً "مجهولة المصدر".. عن ضبط (38) قضية بإجمالى مضبوطات بلغت (24045 عبوة "سجائر" مختلفة الأنواع).