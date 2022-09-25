اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قيمة التراكى للسفن في موانئ البحر الأحمر

الأحد، 25 سبتمبر 2022 09:52 ص
الجريدة الرسمية تنشر قيمة التراكى للسفن في موانئ البحر الأحمر موانى البحر الأحمر
كتب سيد الخلفاوى

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نشرت الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم، قيمة مقابل التـوكيلات الملاحية لعملية الرفت والتعيين لطاقم السفن والوحدات البحرية التى تتراكى بموانئ الهيئة، بعد قرار الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وجاءت كالتالى:
 
1- تحصيل مبلغ 20 دولارا أمريكيا للسفن الأجنبية، ومبلغ 300 جنيه مـصرى للسفن المصرية، عن كل فرد من أفراد الطاقم (رفـت / تعيـين ) التـى تـتم بمنطقـة المخطاف الخارجى والفئات شاملة ضريبة القيمة المضافة.
 
2- تحصيل مبلغ 10 دولار ات أمريكية للسفن الأجنبية، مبلـغ 150 جنيها مـصريا للسفن المصرية، عن كل فرد من أفراد الطاقم (رفت/تعيين) التى تـتم علـى أرصـفة الموانىء والمخطاف الداخلى والفئات شاملة ضريبة القيمة المضافة. 
 

التراكي

النقل

مواني البحر الاحمر

المواني

السفن

الوحدات البحرية



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