تعرف على حركة الصادرات والواردات اليوم بموانئ البحر الأحمر

وكشفت الهيئة أن تم شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 425 شاحنة و55 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 8000 طن بضائع ، 346 شاحنة و38 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة أمل بينما تغادر السفينتين الحرية 2 وبوسيدون، اكسبريس، فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل.

كما يستقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين عمان وسينا وغادرت ثلاث سفن وهى عمان ، سينا وبريدج ، وتغادرميناء بورتوفيق السفينة Baniyas متجهة لميناء جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1333 راكب بموانئها المختلفة.